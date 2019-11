Será el miércoles 13 a las 21 hs. Está prevista una instancia de intercambio entre los candidatos en cada bloque temático

La Corte Electoral aprobó el reglamento del debate presidencial obligatorio entre Daniel Martínez y Luis Lacalle Pou, de cara a la segunda vuelta del domingo 24.

Será el miércoles 13 de noviembre a las 21 horas, tendrá una duración máxima de 2 horas y será transmitido en cadena nacional de radio y televisión.

Un hombre y una mujer serán los moderadores, encargados de conducir el debate, que contará con intérprete de lengua de señas.

En las tandas entre los bloques no estará permitida publicidad electoral alguna.

Los costos asociados a la realización del debate serán financiados con los fondos otorgados a la Corte Electoral para la organización de las elecciones presidenciales.

El debate tendrá cinco bloques (cuatro temáticos y un bloque de cierre), de acuerdo a la siguiente estructura:

PREVIO A LOS BLOQUES:

– Habrá un mensaje de la Corte Electoral de 3 minutos para brindar información a propósito de la segunda vuelta electoral.

– Un mensaje inicial de 1 minuto, 30 segundos de cada uno de los candidatos.

BLOQUE TEMÁTICOS:

– Tendrán 4 minutos de exposición (entre los dos candidatos).

– Y 5 minutos corridos de intercambio, a confirmar con los candidatos.

– Cada bloque cerrará con un mensaje final de 1 minuto, 30 segundos de cada candidato.

BLOQUE 1: Desarrollo económico y empleo.

– Producción.

– Relaciones laborales.

– Infraestructura.

– Inserción internacional.

BLOQUE 2: Integración social y seguridad.

– Sistema carcelario.

– Narcotráfico.

– Entramado social.

– Seguridad nacional.

BLOQUE 3: Desarrollo humano.

– Educación.

– Salud.

– Vivienda.

– Seguridad social.

– Cultura y deporte.

BLOQUE 4: Visión país y rol del Estado.

– Ejes de tema libre.

BLOQUE 5: Cierre.

– Mensaje final de 1 minuto, 30 segundos de cada uno de los candidatos.

DINAMISMO

El segundo debate entre Martínez y Lacalle Pou será «más dinámico» que el primero. Durará hasta dos horas. «Economía», Los 4 tópicos: «Integración social y seguridad», «desarrollo humano y «visión país y rol del Estado»,

TNU se encargará de la realización pero el debate se realizará en un estudio a arrendar, a efectos de cumplir con la ley 19.827 aprobada en setiembre.

El País apunta que el lugar será Estudio 9, situado en el antiguo Palacio Sudamérica.

La trasmisión se realizará en cadena y podrá durar hasta dos horas repartidos en cuatro bloques.

A diferencia del primer debate, éste tendrá una «modalidad más dinámica» , según adelanta La Diaria en su edición de hoy en base a fuentes políticas.

Según los comandos de ambos equipos habrá un tiempo extra, por fuera de las áreas temáticas, para el intercambio y la réplica.

“Va a ser un debate más abierto, de más intercambio. Es lo que nos parecía mejor para esta etapa. El miércoles 13 cada uno tendrá la oportunidad de defender lo que le parece mejor”, opinó Lacalle Pou.

Sobre el rol que ocuparán los comunicadores no han trascendido detalles.

Según El País, nada hace prever de que tengan un desempeño distinto al debate de octubre: controlar el tiempo.

La Corte Electoral no impuso un espacio de preguntas, ni siquiera las preguntas cruzadas como son de estilo en los debates políticos de España y Brasil.

LOS TEMAS

«Economía», «Integración social y seguridad», «desarrollo humano» y «visión país y rol del Estado», serán los cuatro tópicos sobre los cuales girará el debate.

La Diaria explica que la Corte Electoral demoró en avanzar en los detalles porque recién el martes último estuvieron prontas las proclamaciones con el fin del escrutinio departamental.

La Ministra de la Corte Electoral, Ana Lía Piñeyrúa, dijo en el programa «Así nos va» de Radio Carve que aun quedan otros puntos de por delinear en la negociación entre el organismo, los comandos de los candidatos y los medios que participan de la trasmisión.

El organismo deberá consultar a la Asociación de la Prensa del Uruguay para dar el visto bueno final.

Piñeyrúa, ex diputada y ministra, reconocida militante del Partido Nacional, duda que se llegue a la instancia en función de todos los detalles que restan por negociar.

Para la funcionaria, no están totalmente confirmados ni el día, ni la hora, ni lugar.

Explicó que los debates son «instancias costosas» y que la Corte no cuenta con el presupuesto, más allá de lo que estableció la ley.

No obstante, se indicó, la Corte recibirá presupuesto adicional para la realización y trasmisión.