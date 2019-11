Lacalle Pou ganó votos mientras que Martínez también sumó en el total de los diez departamentos que ya cerraron su segunda revisión, aunque no en todos se consideró los observados.

La primera revisión de los votos en el segundo escrutinio ya arrojó algunas modificaciones en los totales para los candidatos Luis Lacalle Pou y Daniel Martínez. Los datos tienen un escrutinio parcial de observados. Sobre las 18 horas de este miércoles Lacalle Pou había sumado 961 votos mientras que Martínez había ganado 172 solo entre los diez departamentos que ya tienen 100% nuevamente escrutado aunque no todos considerando los observados.

¿Qué arrojan los primeros datos?

En Artigas Martínez perdió 160 votos y quedó en 19.253 (tenía 19.413) mientras que Lacalle sumó 185 votos y quedó en 33.858 (tenía 33.673). Esto estuvo acompañado de que aumentaron los votos en blanco respecto del primer escrutinio (se pasó a 651 votos de 616) y cayeron los votos anulados (a 714 de 774).

En Cerro Largo tras el inicio del segundo escrutinio y aún no analizando los observados también hubo cambios. Martínez aumentó 8 votos (a 25.826 de 25.818) así como Lacalle Pou que sumó seis votos (37.519 ahora respecto de los 37.513 del primer escrutinio). Allí aumentaron los votos en blanco a 1.022 de 981 y los anulados bajaron a 1.056 de 1.111.

En Durazno con el 100% revisados aunque sin tener en cuenta los observados, Lacalle Pou aumentó en 45 votos (pasó a 25.869 de 25.824) y Martínez bajó en 39 votos (quedó con 17.494 de los 17.533 que tenía). En tanto los votos en blanco crecieron a 737 de los 718 que habían figurado en el primer escrutinio y los anulados aumentaron a 905 de los 883 que había anteriormente. Además hay 6 rechazados entre los observados.

En Flores con el 100% de los votos pasados por el segundo escrutinio y habiendo abierto los observados, Lacalle Pou tuvo un crecimiento de 177 votos a 13.102 de los 12.925 que habían resultado del primer escrutinio. Martinez en tanto aumentó 83 votos la cantidad total (a 6990 de los 6907 originales). Los votos en blanco se mantuvieron casi estables a 356 respecto de los 353 anteriores y los votos anulados se vieron incambiados en 372.

En Lavalleja pasada la primera revisión Lacalle Pou sumó seis votos y alcanzó los 29.725 mientras que Martínez consiguió tres votos hasta llegar a 15.719. Los votos blancos crecieron a 783 de los 777 anteriores y anulados también crecieron a 927 frente a los 912 anteriores. En Maldonado Lacalle Pou sumó 30 votos y alcanzó los 73.289 (tenía 73.259) mientras que Martínez consiguió 21 votos más hasta llegar a 48.318 (tenía 48.297). Los votos en blanco crecieron 37 (pasaron de 2.120 a 2.157) y los anulados cayeron a 3.538 frente a los 3.628 anteriores. En tanto, hubo 11 votos observados rechazados.

En Rocha con el 100% de los votos pasados por el segundo escrutinio y habiendo abierto los observados, Martínez ganó 255 votos (tenía 23.874 y ahora tiene 24.129) y Lacalle Pou ganó 497 votos (pasó de 30.239 a 30.736). En cuanto a los votos en blanco se sumaron 24 votos y en anulados se sumaron dos. Asimismo se rechazaron nueve votos observados.

En Soriano Martínez sumó 3 votos y quedó con 29750 mientras que Lacalle Pou sumó 1 y quedó con 33307. Votos en blanco aumentaron 17 (990 ahora) y votos anulados disminuyeron 22. En Soriano no hubo votos observados rechazados.

En Tacuarembó, Lacalle Pou sumó 11 votos y llegó a 42.676 de los 42.665 anteriores y Martinez bajó cuatro votos a 25.553 de los 25.549 anteriores. En blanco creció la cantidad a 1.165 (antes era 1.133) y también bajaron los anulados a 1.167 (de los 1.213).

En Treinta y Tres Martínez sumó dos votos y quedó con 13790 y Lacalle Pou sumó tres votos y quedó con 22.949.

Los votos en blanco crecieron 11 (ahora tiene 617) y los votos anulados disminuyeron 18 (de 879 a 861) y se rechazaron 6 votos observados.