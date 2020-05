MARTÍN TEXEIRA dejó en EL PUEBLO, un apunte sustantivo, «porque en Dublin Central, cuando llego en la temporada pasada, no faltó el acuerdo o la promesa respecto a poder disponer de cancha. Pero resulta ser que después, solo una vez a la semana tenía esa posibilidad. ¿Cómo se puede ajustar el funcionamiento de un equipo, sin cancha para practicar? Cuando empecé a reclamar, ya empezaron a mirarme de otra manera. Era casi lógico que para este año no me tuvieran en cuenta. De hecho, el ciclo terminó. Los dirigentes también deberían desarollar cursos para estar aptos también ellos. La función que les cabe, importa demasiado».

A la distancia desde su Artigas natal, RODRIGO «Lalo» ROBAINA (exFerro Carril y Nacional de Salto), apuntó sin más vueltas en el reportaje incluído el pasado jueves. «Aquí tenemos una complicación gruesa: no se ha planteado renovación de directivos. Siguen los que vienen de muchos años atrás. En la calidad de entorno que tenga un plantel, el dirigente es el que decide si se tiene o no. A esa calidad la mide el dirigente. Es el que la propone».

En menos de diez días, Martín Texeira y Rodrigo Robaina confluyeron en una misma y amarga: el vacío directriz. O la fragilidad de argumentos para el desarrollo de la misión.

La aptitud o ineptitud del dirigente, parte misma del análisis central. Se tiene o no se tiene.

Y cuando no se tiene, las derivaciones que le hacen boquete, al más resonante sentido de búsqueda: el de la dignidad misma.

-ELEAZAR JOSÉ SILVA-