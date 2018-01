Quiero confesar que Nicanor Parra (podría agregar que junto al nicaragüense Ernesto Cardenal) es de los poetas con los que más disfruté la poesía allá en mi adolescencia. Seguramente porque con ellos aprendí, en inolvidables lecturas de siestas calurosas en el fondo de mi casa, que la poesía era algo serio y trascendente sí, pero que bien podía escaparse de la rígida solemnidad que yo hasta entonces creía componente inevitable en su creación. Parra enseñó a

varias generaciones que se puede hacer poesía con lo más sencillo, simple y cotidiano, aunque para muchos sigan siendo elementos anti-poéticos (el gabán, los zapatos, las cuarenta horas semanales en un liceo), sin necesidad de seguir cayendo en el preciosismo modernista (entiéndase jardín con rosas, lago con cisnes o noche con luna). Por eso, con él muchos comprendimos de qué se habla cuando se habla de “Antipoesía”, concepto que viene a oponerse justamente a la solemnidad de lo tradicional. Nicanor Parra, maestro insoslayable de este estilo en toda la poesía en lengua española, falleció este martes 23 de enero, a los 103 años. Debo confesar también, que lo leí por primera vez gracias a aquellos valiosos “Apuntes de Literatura” que redactó el profesor José Luis Guarino y editó diario EL PUEBLO, en 20 fascículos, en el año 1995. En el fascículo Nº 16, escribió Guarino: “Nicanor Parra es uno de los poetas chilenos más influyentes en la poesía moderna. Nacido en 1914 en Chillán, ha sido profesor de física y realizó estudios de ingeniería en Estados Unidos e Inglaterra. Imitador de los poetas españoles del 98 y del 27 al principio, adquirió un tono chileno y latinoamericano posteriormente. Su tono es a veces amargo, violento y sarcástico, lo que él llamaba “antipoemas. Ha escrito Cancionero sin nombre, Poemas y Antipoemas, La cueca larga, Versos de salón”. Además, en el mencionado fascículo se incluyen dos poemas suyos, La mano de un joven muerto y Autorretrato. Este último, una de sus más conocidas creaciones, es el que compartimos hoy, a modo de homenaje:

AUTORRETRATO

Considerad, muchachos,

Este gabán de fraile mendicante:

Soy profesor en un liceo oscuro,

He perdido la voz haciendo clases.

(Después de todo o nada

Hago cuarenta horas semanales).

¿Qué les dice mi cara abofeteada?

¡Verdad que inspira lástima mirarme!

Y qué les sugieren estos zapatos de cura

Que envejecieron sin arte ni parte.

En materia de ojos, a tres metros

No reconozco ni a mi propia madre.

¿Qué me sucede? -¡Nada!

Me los he arruinado haciendo clases:

La mala luz, el sol,

La venenosa luna miserable.

Y todo ¡para qué!

Para ganar un pan imperdonable

Duro como la cara del burgués

Y con olor y con sabor a sangre.

¡Para qué hemos nacido como hombres

Si nos dan una muerte de animales!

Por el exceso de trabajo, a veces

Veo formas extrañas en el aire,

Oigo carreras locas,

Risas, conversaciones criminales.

Observad estas manos

Y estas mejillas blancas de cadáver,

Estos escasos pelos que me quedan.

¡Estas negras arrugas infernales!

Sin embargo yo fui tal como ustedes,

Joven, lleno de bellos ideales

Soñé fundiendo el cobre

Y limando las caras del diamante:

Aquí me tienen hoy

Detrás de este mesón inconfortable

Embrutecido por el sonsonete

De las quinientas horas semanales.

LIBROS

De una lista bastante más extensa de título destacamos: Cancionero sin nombre (1937), Poemas y antipoemas (1954), La cueca larga (1958), Versos de salón (1962), Manifiesto (1963), Canciones rusas (1967), Obra gruesa (1969), Los profesores (1971), Emergency Poems (1972), Artefactos (1972), Sermones y prédicas del Cristo de Elqui (1977), Nuevos sermones y prédicas del Cristo de Elqui (1979), El anti-Lázaro (1981), Poema y antipoema a Eduardo Frei (1982), Poesía política (1983), Hojas de Parra (1985), La Sagrada Familia (1997), Lear, rey & mendigo (2004 -2006), Antiprosa (2015).

PREMIOS

Entre varios más y varias postulaciones al Nobel, destacamos: Premio Nacional de Literatura (1969), Beca Guggenheim39? (1972), Premio Richard Wilbur, American Literary Translators Association (1985), Doctor Honoris Causa,Universidad de

Brown, Premio Prometeo de Poesía, Asociación Prometeo de Poesía, España y Premio de Literatura Latinoamericana y del Caribe Juan Rulfo (1991), Doctor Honoris Causa, Universidad de Concepción (1996), Premio Luis Oyarzún, Universidad Austral de Chile y Medalla Gabriela Mistral, Gobierno de Chile (1997),Medalla Abate Molina, Universidad de Talca (1998), Medalla Rectoral, Universidad de Chile (1999), Honorary Fellow,Saint Catharine’s College, Universidad de Oxford y Doctor Honoris Causa, Universidad del Bío-Bío (2000), Premio Bicentenario, Corporación Cultural de Chile y Universidad de Chile y Premio Reina Sofía de Poesía Iberoamericana (2001), Premio Konex Mercosur: Letras (2004), Premio Miguel de Cervantes (2011), Premio Iberoamericano de Poesía Pablo Neruda (2012).