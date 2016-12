Respecto al homicidio ocurrido en la noche del martes, y tal como lo adelantó EL PUEBLO, continuando con las averiguaciones, se procedió a la detención de tres hombres y una mujer, para averiguaciones, procediéndose posteriormente a la detención del autor del crimen y la incautación de un cuchillo con el que habría cometido el mismo. Consultada la Juez de Turno, dispuso: “que sean conducidos los detenidos a la hora 13.00 del día de ayer (miércoles), con carpetas técnica y los antecedentes”. Culminadas las actuaciones en la sede penal, la Dra. Victoria Abraham, Juez Subrogante del Juzgado Letrado de 4to. Turno, dispuso: “El procesamiento con prisión de G.R.S.M. por la presunta comisión de un delito de homicidio en calidad de autor”. Intervino Seccional 1ra.

VIERON A UN MOTONETISTA PRESUNTO AUTOR DE LA ROTURA DE UNA VIDRIERA

La propietaria de un comercio ubicado en calle Julio Delgado y Guaraní, denunció que, mediante la rotura de la vidriera, aparentemente efectuada con una piedra, le hurtaron una cartera grande de color rosado con flecos; al llegar al lugar, personal policial fue informado por vecinos sobre que, una persona que circulaba en un birrodado, habría sido la autora del hecho. En el lugar se realizó el relevamiento fotográfico. Investiga Seccional 5ta.

TENÍA $20.000 EN EL BAÚL DE LA MOTO Y SE LOS ROBARON

Un hombre denunció que en la tarde de ayer, concurrió a un hogar en barrio Fátima, dejando estacionada su motocicleta frente al mismo, ingresando un momento, y al salir, constató la falta de la suma de $ 20.000 que se encontraban en el baúl de dicho birrodado. Investiga Seccional 5ta.

HURTO EN PREDIO PARTICULAR

Personas extrañas ingresaron a un predio particular en barrio Sofildo Piñeiro, en la madrugada de ayer, hurtando una garrafa de 13kg y una bordeadora eléctrica marca Goldex, de color amarillo. Investiga Seccional 3ra.

INGRESARON TRAS DAÑAR LA VENTANA

En la noche del miércoles, la denunciante se retiró de su finca de Arenitas Blancas, y al regresar en la tarde de ayer, constató que mediante el daño del vidrio de una ventana, ingresaron y hurtaron una soldadora eléctrica de color naranja, y una amoladora marca Bosch de color verde. Investiga Seccional 3ra.

HURTO DE VEHÍCULO

Próximo al mediodía de ayer, desde el frente de una finca ubicada en barrio Lazareto, hurtaron la moto marca Yumbo Max, de color gris, matrícula HII 491, chasis LHJXCHLA460210179, motor 152FMH06010425. Realizada la denuncia, investiga Seccional 2da.

TENTATIVA DE HURTO DE VEHÍCULO

De acuerdo a llamado recibido, personal policial concurrió a calle Joaquín Suárez al 1600, encontrando en el lugar a una mujer, la que expresó que, llamó al servicio 911, debido a que visualizó a un masculino conocido dentro del automóvil de su vecina, y al verla, el individuo se dio a la fuga, procediéndose más tarde a la detención del mismo. La propietaria del vehículo denunció que, escuchó ruidos en su auto, el que estaba estacionado dentro de su domicilio, visualizando la luz del mismo encendida, teniendo la guantera abierta, no constatando ningún objeto hurtado. Consultada la Juez de Turno, dispuso: “Denunciante y testigo emplazado hora 13:00 al Juzgado y detenido conducirlo hora 13:30”. Investiga Seccional 5ta.