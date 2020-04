Con ventas totales y una marcada demanda por todas las categorías que pasaron por la pista, el escritorio J.A. Valdez y Cía. concretó ayer la feria anunciada en el local Valentín.

La oferta se vio reducida debido a las intensas precipitaciones registradas en la zona en los días anteriores a la feria lo cual impidió la carga de más de 70 reses, y a ello se sumaron otras que no pudieron ingresar a la pista por problemas sanitarios. De esta forma se ofertaron en el entorno de 200 vacunos que se vendieron en su totalidad.

Alejandro Nuñez martillero de la firma señaló a Actualidad Agropecuaria que fue un remate donde «si había el doble de oferta se vendía».

Destacó la calidad de la oferta que se presenta siempre en este local, “es un departamento donde hasta la manufactura es buena”, aseguró.

El rematador añadió que se colocaron todas las categorías, y que “estamos en un momento donde la demanda supera ampliamente la oferta”. A propósito de ello resaltó que hay gente para las ferias, para las pantallas y también para los negocios particulares por lo que “esta rueda sigue girando sin ningún problema”.

Asimismo destacó los valores logrados tanto por lanares como vacunos.

VALORES

Ovejas Merino con lana U$S 35 – 55.

Ovejas Merino sin lana U$S 50 – 58,5.

Corderas Corriedale U$S 41.

Corderas Texel U$S 43.

Corderos/as Texel U$S 49.

Corderos Merino U$S 45.

Torunos U$S 42 – 48.

Terneros U$S 260 – 350.

Terneras U$S 232 – 282.

Novillos 1 a 2 años U$S 440 – 445.

Vaquillonas 1 a 2 años U$S 440.

Vacas Invernada 425 – 480.

Vacas Holando U$S 501.

Vacas Preñadas U$S 578 – 582.

Vaca Preñada Holando U$S 370.

Vacas Gordas U$S 502 – 699.

Toros Industria U$S 540 – 752.

Manufactura U$S 290.