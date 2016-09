Entre Alexander Píriz y Matías Laxague, el canto de 21 goles

Es el puntero de la tabla general en el fútbol de la «A», incrementando la ventaja a tres puntos en relación a Salto Nuevo: 35 sobre 32. Pero también, una manera de escalar en el Clausura, donde llegó a 9 puntos. Esto es Universitario, al que lo rige una característica sustantiva y no menor: el gol que tiene. A tal punto que llegó a los 40 goles, luego del 5 a 1 en la fecha que pasó, ante el Salto Uruguay de Enrique Bruno. Universitario registra un promedio de 2.50 por partido.

Es que además en el caso de los rojos, sabe de cinco goleadas en lo que va transcurriendo de la temporada en la «A». Todas, con un mínimo de cuatro conversiones. Hay que pasar revista.

**********

CAMPEONATO CLAUSURA

2ª fecha- Universitario 7 Saladero 0.

4ª fecha- Universitario 5 Salto Nuevo 0.

6ª fecha- Universitario 4 Fénix 0.

8ª fecha- Universitario 4 Dublín Central 0.

5ª fecha- Universitario 5 Salto Uruguay 1.

**********

Un total de 25 goles en esos cinco partidos descriptos. Una razón medida en goles.

EL VALOR DE LAS PIEZAS

De lo que no hay dudas además, es que Universitario incluye no pocas vías individuales a la hora de la construcción primero y el gol después. A punto que un total de nueve futbolístas del equipo en manos de Ramón Rivas, Emilio Silva y Carlos Ribero, llegaron a sentenciar frente a los palos rivales. A su vez Alexander Píriz se va convirtiendo en el máximo scorer de Universitario, tal como sucedió en la edición 2014, cuando Universitario finalmente se convirtió en Campeón Salteño. Entre el delantero central y Matías Laxague, la nada despreciable suma de 21 goles. El listado de todos los goleadores rojos hasta la fecha 16, avala la realidad de Universitario protagonista sin ocultamientos. Uno por uno, con todos.

**********

Alexander Píriz…………. 12 goles.

Matías Laxague………… 9 goles.

Marcelo Menoni………… 5 goles.

George dos Santos……. 4 goles.

Fernando Cruz………….. 3 goles.

Diego Llama…………….. 3 goles.

Elbio José Conti………… 2 goles.

Valentín Fornaroli……….. 1 gol.

Luis Eduardo Facio…….. 1 gol.