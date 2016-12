“Claro que los jugadores pasaron a saber que se trata de la mejor campaña de Salto Nuevo a nivel de la “A” en toda la historia. Se lo hicimos saber a los jugadores a partir de la información que ustedes manejaron en EL PUEBLO y para ellos pasó a ser una motivación especial. Porque dentro de unos años, de esto se hablará. Este plantel, estos futbolistas, han sido los protagonistas y saben la que ahora nos jugamos”.

**********

La suspensión el pasado fin de semana del fútbol, implicó la acentuación de aspectos en pro del Salto Nuevo de FEDERICO SUÁREZ. Mucho más allá de las dos derrotas iniciales, tampoco está al margen de la ilusión. Para el DT, “frente a Universitario hicimos un partido donde hubo momentos que bien lo manejamos y pudimos llegar a un mejor resultado. No hubo nada que reprocharle a los jugadores. Jugamos ante un equipo de primera línea, que se sabe lo que representa, lo que es. De repente, no alcanzamos la eficacia pretendida, pero hubo aspectos a favor que no desconocemos, por eso en algún momento pensamos en alguna variante mínima. Me gustó el equipo, el funcionamiento en líneas generales”.

EL AÑO DE SALTO NUEVO

No pocos a principio de temporada, se aventuraron en la condena. O que iría a combatir por la permanencia. La realidad fue siendo otra y aquel 5 a 0 de Universitario en el Dickinson en la primera rueda, enseñanzas puntuales. Esa goleada adversa lo marcó. Expulsó las contaminaciones de interrogantes. Comenzó a creer. El horizonte dejó de empañarse. Para Salto Nuevo, entraría a clarear. Hasta que el protagonismo ganó la escena. Y se metió entre los seis.

“Y sí…frente a Gladiador se perdió en un partido especial. Era el primero de nosotros. No fue fácil. Pero además hay que reconocer que ellos jugaron a un nivel que terminó por superarnos. A eso también hay que reconocerlo. De todas maneras, ni contra Gladiador ni contra Universitario pasamos vergüenza. No perdimos por tres goles, no nos golearon. Quedamos ahí”.

“LA DIGNIDAD DE JUGARNOS”

Jueves. Con Salto Nuevo encarando fútbol. La última sesión, antes del juego de mañana frente a Ceibal. El duelo clásico de barrio. Tendrá siempre un sabor especial. Distinto. Mágico.

“Nosotros decimos que será la dignidad de jugarnos en el intento que nos queda. Si uno mira la tabla, sabe que estamos últimos y que Universitario por ejemplo, está seis puntos arriba de nosotros. Empecemos por ganarle a Ceibal, que eso queremos, porque hace ocho años que Salto Nuevo no lo logra. Y después ver. Sabemos bien que para no bajarnos de la pelea, tenemos que sumar los nueve puntos que restan. Es una cuestión matemática, ¿de acuerdo? La chance es esa. Nos aferramos a esa posibilidad y hasta que los números no digan lo contrario, buscaremos lo máximo. Por nosotros y por la hinchada. El hincha de Salto Nuevo no ha dejado de emocionarnos con el respaldo. Cada jugador va a entregar todo y que a eso lo den por seguro”.

Salto Nuevo es hoy. La “República” de pie. No se doblega. No tiene derecho a doblegarse.

No hay de resignaciones, en ese sur de la ilusión vigente. Y desde esa dignidad….”la de jugarnos”.

-ELEAZAR JOSÉ SILVA-

Los 11 resueltos

Las últimas horas que se van consumiendo. El Salto Nuevo de Federico Suárez en una cuenta regresiva a la medida del tiempo que vendrá, porque después de todo frente a Ceibal, es la conquista de ese espacio aún posible. Desde el DT, la ratificación a EL PUEBLO. Finalmente los mismos 11 que despuntaron al juego frente a Universitario, jugando por la segunda fecha del hexagonal. No por nada el estratega habla de conformidad. La apuesta a partir de CRISTIAN RODRÍGUEZ para atajar: BRAIAN MAIDANA, JOSÉ GÓMEZ, FACUNDO GONZÁLEZ y GILBER DUFFEY, en sector de defensa. Para el medio campo: SEBASTIÁN HERMAN, CRISTIAN MADRUGA, CARLOS CAMARGO y JOSÉ GONZÁLEZ. La misión de ataque para dos: JOSÉ CABRERA y MAURICIO RIBERO. Para el apunte, en el banco de espera, chance abierta para el retorno de MAICON TRINDADE. Sucede que frente a Universitario, tanto Maicol como Nicolás Trindade no figuraron en el plantel. En tanto el interés puntual es que los dos permenezcan en Salto Nuevo, con la mira puesta en la temporada 2017.