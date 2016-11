La convocatoria que llevó adelante la Dirección General de Desarrollo Rural del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (DGDG/MGAP) con financiamiento del Banco Interamericano de Desarrollo, estaba dirigida a promover la producción ovina familiar involucrando a sus actores y mejorando los procesos productivos, organizativos, logísticos y de comercialización de toda la cadena. Luego de la etapa de evaluación primaria de perfiles que pudieron ser mejorados para presentar los proyectos finales, fueron aprobados 54 proyectos que recibirán una inversión total de 2.068.298 de dólares.

Del total de la inversión, el 77 % del monto total serán destinados a los 446 productores beneficiarios. Además 27 organizaciones patrocinantes tendrán acceso al 14 % del monto para el desarrollo de los proyectos. Estos proyectos fueron formulados y tendrán el seguimiento de 41 técnicos privados. Los proyectos están presentes en los 19 departamentos distribuidos así: 4 en Artigas, 5 en Canelones (uno involucra productores de Montevideo), 8 en Cerro Largo, 1 en Durazno, 1 en Flores, 6 en Florida, 1 en Lavalleja, 3 en Maldonado, 4 en Paysandú, 2 en Rivera, 2 en Río Negro, 2 en Rocha, 1 en San José, 2 en Salto, 5 en Soriano (uno involucra productores de Colonia), 6 en Tacuarembó y 1 en Treinta y Tres.

MÁS VALOR A LA PRODUCCIÓN OVINA

La ganadería en Uruguay se caracteriza por tener establecimientos que en su mayoría trabajan en forma mixta: ovinos y vacunos. La producción ovina se adapta de buena forma a la producción familiar, ya que además de ser un rubro con buena rentabilidad, puede desarrollarse a nivel predial implicando mano de obra del productor y su familia. De acuerdo al último Censo General Agropecuario (2011) existían 2.900 explotaciones comerciales con rubro principal ovino, en una superficie de 840.000 has que daba trabajo a 6.000 personas en forma permanente.

Mientras que 11.400 explotaciones tienen al rubro ovino como su segunda fuente de ingreso. Hoy el stock ovino es de 6:600.000 cabezas y se faenan en el orden de 1:500.000 cabezas.

Los valores de exportaciones rondan los U$S 260:000.000 en tops y lanas y los U$S 100.000.000 a nivel de carnes. La Dirección General de Desarrollo Rural del MGAP, continuando con su línea de políticas de apoyo a la mejora en la inserción de los productores familiares y medianos en las cadenas de valor, presentó en 2016 la convocatoria MÁS VALOR a la producción ovina. Esta nueva herramienta promueve la generación de acuerdos y alianzas entre los distintos actores de la cadena ovina, la innovación en tecnologías organizativas y de gestión, las inversiones estratégicas así como asistencia técnica y capacitación. Involucra a todos los actores de la cadena productiva: a productores/as familiares, pequeños y medianos, que trabajan a nivel predial y grupal; a organizaciones patrocinantes que son las organizaciones rurales de primer grado que participan activamente en algunos aspectos de la implementación de los proyectos; a participantes que son industrias, comercializadores y otros productores que hacen otra fase productiva, u otras figuras que puedan estar involucrados en otros eslabones de la cadena.

Es importante resaltar que todos los actores se beneficiarán en la medida que los acuerdos alcanzados sirvan para conectar los distintos eslabones de la cadena de una mejor forma. Nuevos productores acceden a beneficios de las políticas de desarrollo rural.

La DGDR que promoviendo el desarrollo del rubro ovino con intervenciones desde 2012, trabaja para lograr la mayor llegada de sus apoyos a todos los productores pequeños y medianos y el acceso de nuevos beneficiarios. Un punto a resaltar que surge de esta nueva convocatoria es la incorporación de 215 nuevos productores que recibirán por primera vez apoyos del MGAP/DGDR. Esto permite a esta dependencia poder incluirlos además en otras herramientas que implemente a futuro.

Comunicaciones DGDR/MGAP