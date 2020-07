Hasta 45 días después de decretarse la paralización total del fútbol, una buena mayoría de los jugadores de la selección de mayores, fue parte del fin: sostener la actividad física en la medida de lo posible. A partir de junio alguno de ellos, fueron sumándose a partidos amistosos en los fines de semana sobre todo, en la cancha que fuese. Invitaciones no le han faltado.

Pero a su vez en casos concretos, (puede hablarse de un 30% del plantel), el objetivo de evitar contactos, sobre todo aquellos futbolistas que viven con personas mayores y sostienen una responsabilidad laboral. El fútbol para ellos se transformó en una alternativa secundaria.

No faltan los que vislumbran una posibilidad: la de sumarse a equipos de la Liga Comercial o el Fútbol Senior. De lo que no hay dudas es que si la selección retornara para entrenar y afrontar en setiembre u octubre las instancias definitivas del Campeonato del Interior, equiparar físicamente al plantel será factor clave del prof. Julio Vargas.

Mientras es necesario evocar el doble hecho consumado: emigraron a Rampla Juniors de Montevideo, Richard Rodríguez y Paolo Martín Dantaz, dos menos en el plantel entonces en manos de Jorge Noboa.