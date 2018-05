“Ya está todo fijado en lo que hace a las dos fechas venideras, no hay formularios ni recaudaciones para darle entrada, no se necesita ir mañana martes (hoy) a la Liga”, palabras de uno de los delegados en un encuentro casual en la vía pública y al que consultamos “por las dudas”.

FIN DE SEMANA

Por lo tanto, la fecha 5 quedó ya fijada para el venidero fin de semana con los mismos detalles que vale recordar.

-Sábado 12 de Mayo 2018.

DICKINSON

19.30 San Eugenio – Deportivo Artigas.

21,30 Albión – Libertad.

-Domingo 13 de Mayo.

DEPORTIVO ARTIGAS

14. Fénix – El Tanque

16. Cerro – Paso del Bote.

HUMBERTO FORTI

14. Hindú – Sud América.

16. Chaná – Dublín Central.

>FECHA SEIS

También se establecieron detalles en la anterior reunión para jugar la fecha 6 de la primera rueda con estos encuentros.

-Sábado 19 de Mayo

DICKINSON

19.30 Sud América – San Eugenio.

21.30 El Tanque – Albión.

-Domingo 20 de Mayo.

DEPORTIVO ARTIGAS

14. Dublín Central – Fénix.

16. Deportivo Artigas – Cerro.

HUMBERTO FORTI

14. Libertad – Hindú.

16. Chaná – Paso del Bote.

¿SE JUEGA MAÑANA?

Como se recordará, el encuentro entre Cerro y Chaná que fuera suspendido en Deportivo Artigas por lluvia a los pocos minutos de comenzado y que corresponde a la fecha 3, se fijó para mañana miércoles desde las 20.30 en el Parque Forti.

Se mantiene la duda de saber si se podrá jugar ya que desconocemos como se encuentra el piso del Estadio de Chaná y también subsisten las posibilidades de continuar el mal tiempo.

FALTAN 15 FECHAS

Hay gente que está haciendo números y mirando el almanaque para saber cuantas fechas restan por jugar y cuando se terminaría la temporada para algunos equipos de la “B”

Hoy restan 7 fechas para completar la primera rueda más 5 de la segunda lo que da un total de 12 fines de semana. Si no surgiera ningún contratiempo (lluvias), las dos ruedas pactadas estarían terminando el domingo 29 de Julio, pero todos sabemops que por lo menos tres o cuatro suspensiones más van a venir desde ahora en más por lo que llevamos el final de las dos ruedas a fines de Agosto. Y también el final de la temporada 2018 para los 8 clubes que no puedan estar jugando la liguilla. Eso significa que esos 8 clubes van a estar unos 7 meses sin jugar. Volvemos a recordar algo que nos apuntó uno de los delegados a principio de temporada, “el jugar a una rueda y media es muy poco fútbol para algunos equipos y eso se va a sentir en la inactividad que van a tener luego de terminada la segunda rueda y por lo menos hasta Marzo del año venidero. Ni pensar lo que van a estar “parados” los que deban bajar a la “B””

Razones no le faltaron a ese delegado.-