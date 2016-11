El hincha de Ferro Carril, siente una predilección especial por Fabricio Lairihoy, sobre todo porque el “Cuervo” está asociado “a los goles decisivos”, según no deja de contar la historia. Para ese mismo hincha, con “Lairihoy Ferro es una cosa y sin Lairihoy es otra cosa”.

Ocurre que estos últimos días para el cañonero de la franja, no han sido apacibles, sobre todo por las variables de un estado gripal al que siempre no es fácil ganarle la pulseada.

Las medicaciones puntuales en las últimas 48 horas, para disminuir el efecto de la complicación. A nivel del Cuerpo Técnico de Ferro Carril se tiene en claro que habrá que aguardar al propio sábado que llegó, para calibrar si Fabricio está en condiciones de ser uno más en el duelo ante Gladiador, o definitivamente no. La duda está planteada. Eso es real.