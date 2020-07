Temáticas que fueron y vinieron en la sesión del Consejo Superior, compareciendo además los presidentes del Consejo Único Juvenil y del Fútbol Femenino, Miguel Rognioni y Camilo Cunha. Descartado los campeonatos a nivel de Primera División y duda abierta respecto a juveniles, «por lo tanto no sabemos bien cuál será el presupuesto».

Interrogante que sofoca a nivel de los clubes: en el 2021, ¿nuevo período de pases o no?

Todo parece relacionarse con lo que se pueda definir el próximo sábado en Salto, a partir de la realización del Congreso de la Confederación del Litoral Norte. Si las cinco Ligas unifican o no en una misma dirección.

Lo concreto es que tanto se habló y poco lo que se acordó, «porque una cosa va enrabada de la otra», al decir del presidente de Nacional, José Luis Pertusatti.

Los mantos de incertidumbre se prolongan.

La mira se apunta al año que viene, pero por ahora, con estrecheces de maniobra. Después de todo, es tiempo sin mayores luces. Tan solo alguna «linterna» de ocasión. Tampoco alumbra demasiado.