Juan Ramón, el presidente con EL PUEBLO

-La Secretaría Nacional del Deporte definió: el fútbol sin público en lo que resta del año. El tema es uno: ¿la medida es abarcadora a nivel nacional o solo el profesionalismo?

«La duda es central y justamente es esa. Cuando se toma alguna determinación en estos casos, se piensa en ese fútbol de Montevideo y no de otras áreas, como en este caso puede ser el Interior. Es lo que no sabemos. La pregunta que se hacen varios y nosotros también».

-Una duda que tendría que aclararse. ¿O no?

«No puede pasar más de esta semana. Hay que plantear esa consulta y la haremos. Seguramente el miércoles cuando nos conectemos otra vez a nivel de OFI. Ese será el día».

-A nivel del tramo que resta del Campeonato del Interior, las cartas están echadas,

«Lo informó el presidente y fue cosa de tomar nota. Se jugará sin público».

-¿Qué amparo económico y de quién a la hora de cubrir el presupuesto? Sobre todo para quien es local y debe afrontar gastos específicos. Una ganancia que no entra por concepto de venta de entradas.

«Existe la posibilidad que lo cubra Tenfield, pero también surgiendo algún otro aporte fuerte. Puede ser que se trate de un segundo sponsor o de una colaboración sostenida, que permita limitar el impacto. Si el fútbol es un negocio más allá del juego, ¿de qué negocio se puede hablar si no se recauda?»

**********

El presidente de Liga trata de acortar camino y evitar la especulación, porque reconoce que en tiempos como estos, la especulación no es lo que falta.

Ante la ausencia de certidumbre, cada cual atiende su juego y no siempre el objetivo se colectiviza.

De todas maneras en este caso, la marea de las confusiones son puntuales.

JUAN RAMÓN GUARINO, va desgranando….

**********

-El Campeonato del Interior es lo que cuenta para OFI: terminarlo.

«Totalmente. Es la prioridad. Sabemos que nivel de las Ligas que tenemos a las selecciones para volver a competir, llegado el momento lo jugaremos. Pero aquí también es otra duda que se añade: no hay seguridad de la fecha. Se podrá especular con el mes de setiembre, pero puede variar o no. El fútbol está por debajo de la salud. Y la salud es lo que cuenta».

-En la fase que resta, ¿el mismo formato de disputa?

«También restará por resolverse».

-¿Ninguna seguridad por ejemplo, de definirse por partidos de ida y vuelta?

«Eso puede cambiar o modificarse».

-¿De que factores depende?

«Del aspecto económico o del tiempo de disputa que se disponga».

-Después de todo, no hay tantas señales más o menos claras.

«La única es lo que el Ejecutivo de OFI tiene resuelto y las Ligas compartimos: finalizar el Campeonato del Interior. Pero de ahí, a que se hable de fecha o de sistema de disputa hay una diferencia»,

-Por falta de dudas no ha de ser.

«No es la situación que hubiésemos querido. Pero es la que nos toca»

-ELEAZAR JOSÉ SILVA-