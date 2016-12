Ferro Carril-Nacional

Juegan desde las 18.15′. Es el primero de los dos partidos que hoy en el Parque Dickinson, complementan la tercera fecha. Parece todo demasiado elemental, en cuanto a que vencer es el camino que vale y lo demás, a la cuenta de lo que no trasciende. Más aún en el caso de Nacional, teniendo en cuenta el único punto que sustenta en la clasificación general. Los tricolores cayeron de arranque ante Universitario y luego empardaron frente a Ceibal. Cinco puntos debajo de Universitario. Si los rojos perdiesen y Nacional ganase, se estrecha la ventaja.

Claro está que Ferro Carril no es menos en cuanto a la necesidad misma. Cuatro puntos en la tabla. Se convierte en rival directo de Universitario. O en la amenaza mayor. Interrogante puntual en la franja respecto a en qué medida impacta la ausencia de Carlos Vera. El artiguense al margen hasta el 21 de diciembre en función de la pena impuesta por el Tribunal de OFI.

Sucede que Vera alcanzó un rol clave: ¿es Rodrigo Quiroga el sustituto natural para la función?

Aún en el año, Nacional sin poder derrotar a Ferro Carril. Hoy el equipo de Ramón Romero echa el resto, por lo menos antes que juegue Universitario. Si suma tres puntos e igualmente en la misma dirección los rojos, los cinco puntos se sostienen. No es fácil la misión trico. Pero… claramente Ferro y Nacional no pueden dudar. Bien lejos. Del córner…¡hacia afuera!