Arsenal 2 Quinta-Treinta y Tres 1

La tibieza del primer tiempo en materia ofensiva. El ausentismo de creación. Todo fue costando. Un frentazo de Federico Gracés que pudo ser gol en Arsenal y un pique sin definición de Rotela frente al arquero rival que hasta pudo implicar la ventaja fusionada.

Pero fue ese 0 a 0 sin mucho para discutir. Después de todo, el fútbol se hizo porfiado, sin espacios a favor de la libertad para construir. Y en la medida que no se construyó, la imposibilidad de llegada. Solo esas dos, como rescate.

El segundo tiempo se alteró, porque Arsenal fue más suficiente. Con una cuota de inventiva superior, a partir de dos claves: Apatíe y Viera. No por nada los dos a la hora del gol.

Primero Octavio con el remate después del rebote (1-0), para que en los 35′ el remate del “Gato” se metiera bien arriba, frente a Cristian Motta al margen de la reacción (2-0).

Todo en medio de esa recta final entrecortada, con más de una suela pidiendo roja sin que Pablo Almirón decidiera en función de la gravedad y la revelada intención de buscar más la pierna del rival que la pelota misma.

Lo cierto es que Quinta no se estacionó en la duda. A su manera fue y buscó, hasta que sobre el final, el descuento por Gonzalo Ribero tras la sinfonía de pelotas rebotadas. En ese segundo tiempo, una mano en el área de Arsenal que pudo ser penal: Almirón no lo planteó como intención y el fútbol siguió. Quinta se transformó en rebeldía colectiva. Guapeó.

Pero le ganó al cabo, un equipo de orden superior cuando debió plasmarlo como idea.

Arsenal fue eso: con eso ganó. Pero además a favor mismo de la dupla de esa decisión. De Apatíe. De Viera. Ellos mismos. Ellos dos.

-ELEAZAR JOSÉ SILVA-

**************

ASÍ PASÓ

Campo de juego: Parque Humberto Forti.

Partido adelantado por la 7ª fecha de la 1ª rueda. Divisional “C”.

Árbitro central: Pablo Almirón (Discreto). Asistentes: Marcelo Díaz-José Rivero.

Público: 120 aficionados.

ARSENAL (2)- Matías Federico, Álvaro Albín (Ignacio Noboa), Felipe Marziotte, Francisco Domínguez, José Ramos, Octavio Apatíe, Gonzalo Jorge, Federico Gracés (Martín Latorre), Jorge Viera, Kevin Prado (Álvaro Jorge) y Agustín de los Santos.

QUINTA-TREINTA Y TRES (1)- Cristian Motta, Aldo Casañas, Cristian Lentinelli, Juan Dávila, Ramiro Chúa, Lucas Dávila (Cristian Pertusatti), Richard Trindade (Gustavo Sánchez), Wáshinton Rotela (Juan Pertusatti), Líber dos Santos, Gonzalo Ribero, Edison Echagüe.

GOLES: ST- 6′ Octavio Apatíe (AA); 35′ Jorge Viera (AA); 50′ Gonzalo Rivero (Q.33).

Expulsado: ST- Álvaro Jorge (AA) ya en tiempo adicional.

EL MEJOR DE LA CANCHA: Viera-Apatíe.

El MEJOR DE QUINTA-TREINTA Y TRES: Gonzalo Ribero.