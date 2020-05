La pelota espera en un rincón, el parate que se acentúa a nivel local, después de mes y medio de preparación (algunos un poco más) en marzo el fútbol no pudo despuntar por la emergencia sanitaria del coronavirus.

De esa fecha a esta parte, van dos meses hoy 13 de mayo de que se declaró la emergencia con todos los vaivenes que trae aparejado, en lo social, deportivo y en lo económico todo en pos de la salud y eso hasta ahora a servido muy bien ya que el nivel de contagios en nuestro país ha sido relativamente bajo, esperando que en los próximos meses continúe así para seguir abriendo ventanas desde los comercial a lo deportivo y así con algunas reglas que se deberán instrumentar en lo sanitario poder volver a las cosas que se hacían antes de la emergencia, la vida sigue y para ello hay que prepararse con protocolos que sirvan para el funcionamiento de las actividades sociales.

La economía del fútbol salteño tiende a ser muy endeble, como todo hogar si no generas no tenes ingresos, dependiendo de esa manera de la actividad como casi todos para poder generar ingresos, ingresos que antes del coronavirus ya venían bastante menguados.

ACTORES DE REPARTO

Alrededor del fútbol en Salto son varios los actores que tienden a un ingreso en forma directa o indirecta. En cancha los jugadores ganan su premio por partido, otros arreglan por mes, por puntos, etc. Los cuerpos técnicos integrados por los DT, Kinesiólogos, Preparadores Físicos, Utileros, también tienen su arreglo en plata de acuerdo a su función.

Los árbitros, centrales y asistentes tienen su viático asegurado luego de cada fecha, nucleados en sus dos gremiales ASA y ASDAF han avanzado mucho en ese punto en los últimos años. Están los guardias de las empresas de seguridad privada o los 222 del Ministerio del Interior, que también tienen su remuneración si el fútbol está en actividad.

Los boleteros, porteros, los cancheros de los clubes y Liga, los funcionarios administrativos de la Liga, los maniceros, los pancheros, los que hacen cantinas para generar unos $ para el club, los periodistas deportivos y sus medios, los que confeccionan camisetas y equipos de abrigo, todos quien más quien menos reciben un ingreso por la propia razón de jugar al fútbol oficialmente a través de un Liga tan grande como lo es la de Salto, con toda la organización que ello trae aparejada.

Hoy día que la pelota quedó sumida en un rincón y que todos quienes estamos alrededor del fútbol estamos pendiente de resoluciones sanitarias, protocolos y decisiones certeras para que en un futuro cercano se puede retornar a las canchas con ciertos recaudos pero volver a practicar, a jugar en forma oficial y empezar a mover esa economía generada por el deporte más lindo del mundo.

JOSÉ LUIS TORIANI