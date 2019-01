lCampeonato Sudamericano Sub 20. El gol faltante de Uruguay y caída 1 a 0

Fernando Pacheco, de penal, anotó el gol del triunfo peruano, con una falta que fue claramente afuera del área y el árbitro vio adentro. Fue el debut de los dos en la nueva edición del Campeonato Sudamericano Sub 20. Los celestes comenzaron presionando la salida rival y tratando de ser protagonistas, utilizando en esos primeros minutos las banda para ofender y buscando a Batista en el área. La más cerca de ese primer tiempo llegó cuando los tres de arriba se juntaron, con un centro de Núñez desde la derecha, un cabezazo al medio de Batista y Gómez exigido volvió a colocar un testarazo exigido que no tuvo la dirección justa.

LA PELOTA QUE NO ENTRÓ

Pero en el complemento los incaicos salieron con otra disposición, impulsados por el ingreso de Fernando Pacheco que le dio otro aire a su ofensiva. A los 52′ Marcos López encaró por derecha, limpió a Maximiliano Araújo y éste lo bajó fuera del área, pero el árbitro entendió que fue adentro, pitó penal y el propio Pacheco puso el 1-0 para los de Ahmed. Un par de cabezazos de Núñez primero y Schiappacasse después fueron buenas posibilidades que no encontraron red y el correr de los minutos hacía cada vez más cuesta arriba el partido. Méritos en el cierre por el empate y en la adición lo tuvo en tres ocasiones en Darwin Núñez, otra vez de cabeza y luego con dos mano a mano ante Franco que no supo definir. Una derrota inesperada en el arranque del Sudamericano sub-20, que obliga a sumar ante Ecuador (goleó a Paraguay 3-0) para no perder pié en el grupo A.