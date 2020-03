Los directivos de Rural de Soriano tomaron la medida “mirando el bien de todo el país”. Ya estaba todo listo. Jorge Andrés Rodríguez destacó el apoyo de las firmas comerciales que entendieron la decisión. “Pese a las pérdidas, no podíamos hacer otra cosa”, mencionó y dijo que aún no está la fecha para la realización de la 25ª edición “que será igual o mejor de lo previsto”.

La decisión del gobierno de prohibir las concentraciones de gente para evitar la propagación del Coronavirus, provocó que los integrantes de la Asociación Rural de Soriano resolvieran postergar la Expo Activa Nacional que estaba programada para esta semana que comienza.

En diálogo con EL PAÍS, su presidente, Jorge Andrés Rodríguez explicó que la institución puso por encima los intereses nacionales que los propios.

-¿Cómo se llegó a la resolución de suspender la Expo?

-La Rural actuó con seriedad y responsabilidad y tomó lo que aconsejó el gobierno. Resolvimos y comunicamos en el momento que tras la conferencia de prensa del Sistema Nacional de Emergencia, la postergación de la 25ª Expo Activa.

-¿Cuán avanzado estaba el armado?

-Prácticamente armada, la infraestructura de la exposición está toda pronta. Además, teníamos la previsión de lluvia para el fin de semana (bienvenida), por lo cual varias empresas adelantaron los trabajos para tratar de tener todo en orden para que lunes y martes sólo quedaran detalles finales. Estaba toda la red de energía eléctrica, iluminación, construcción de los stands, carpas, estaba prácticamente todo armado y completa la Expo.

-En una exposición que era voluminosa.

-Claro, por el tema de los 25 años, había instaladas más de 300 empresas, con unas 750 marcas. Eso hizo que se acreditaran para la exposición entre armado y la parte operativa unas 3.500 personas que hacen funcionar la muestra.

-¿Hay un estimativo de pérdidas?

-Tenemos los números de la institución que al momento de tomar la decisión pasaron a un segundo plano por un interés mayor a nivel país, pero son varios millones de pérdida. La institución tiene invertido mucho dinero.

El hecho de postergar tan sobre la fecha por tiempo indeterminado es complicado. Están desarmando muchas cosas y es pérdida. Lo bueno es que la 25ª edición de Expo Activa se hará, con más tiempo de preparación y seguramente le agregaremos mucho más esfuerzo por la propia resiliencia de todos los participantes. Hay muchas cosas que se han pagado y otras que se ha comprometido el gasto.

-¿Qué estiman en cuanto a fechas?

-Hemos estado de acuerdo con los expositores en reforzar el evento cuando se haga. No tenemos argumentos para decir que será en mayo, octubre o el año que viene. Tenemos que esperar cómo suceden las cosas en el país. La idea es que haya seguridad para que los que asistan puedan vivir la Expo Activa tal como estaba pensada. Puede ser en primavera, o quizás el año próximo. Hoy no podemos aventurar una fecha.

Además está el tema de la zafra, si pensamos que se pudiera hacer en mayo, tras los días que pidió el gobierno, estaríamos en plena zafra de cultivos, veremos cómo se puede hacer compatible con la exposición. Ahora estamos abocados en tratar de pasar este transe de la mejor manera.

-¿Sintieron el apoyo de las empresas tras la decisión?

-Nos manejamos siempre con información oficial, tratando de ser serios.

Lo mismo que aplicamos como gremial: tenemos 128 años de existencia, hemos pasado por todo tipo de transes, el equipo de trabajo de Expo Activa ha superado crisis, pero no es lo mismo que desarmarla. Esto que pasamos ahora no fue fácil. Estuvimos trabajando en mucha cosa, les avisamos a las empresas que tuvieran cautela ante una comunicación oficial.

Y tras esta no dudamos en ayudar a este bien común nacional. Eso no hay dudas, y está por sobre los daños económicos.