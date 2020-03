Las changas de fin de semana que ya no paran la olla. Un par de años atrás desde EL PUEBLO, apuntes en función de relevamientos. En la medida que se rescataba el total de actividades desde cada club, los presupuestos mensuales, recompensas económicas puntuales, venta de entradas, campeonatos, liguillas, período de pases, etc, podía establecerse que el fútbol NO MOVÍA MENOS DE UN MILLÓN DE DÓLARES AL AÑO. Solo bastaría tener en claro que al día de hoy en algunos casos concretos, los gastos operativos de clubes que NO BAJAN DE LOS 300 MIL PESOS y en el caso de la Divisional «A», la mayoría con un presupuesto mensual NUNCA MENOR A LOS 100 MIL PESOS. El abrupto paréntesis, como consecuencia de la aparición del Coronavirus, también en nuestro medio impactó sin anestesia. Inmovilización de toda actividad deportiva. El cierre de los clubes. Las entrañas de la Liga, vetadas a toda exposición pública. Suspensión de encuentros de Comisiones Directivas o en la propia Liga Salteña, para evitar la multiplicidad de personas en espacios físicos limitados. Al fin de cuentas, una situación sin precedentes también por estos lares. Frente al brote de la pandemia, al deporte en general no le quedó otra: recular. Lejos de los estallidos. QUEDANDO SIN GANAR El fútbol salteño es caso único a nivel del Interior del país. No solo por la superpoblación de clubes en la Liga, un total de 36, sino porque muchos de ellos se convierten EN OPCIÓN ECONÓMICA REAL para Directores Técnicos, Preparadores Físicos, jugadores, porteros, boleteros, etc. Pero además, clubes del medio que incluyen sus funcionarios rentados. Claramente, entidades deportivas convertidas en FUENTES DE TRABAJO para no pocos. Y ello constituye una verdad indestructible, a partir del propio peso de la realidad. Fue solo establecer un seguimiento para cronistas de EL PUEBLO a nivel de clubes, a la hora de arribar a determinadas conclusiones. 1) Para algunos directores técnicos del medio, el fútbol es su principal fuente de ingreso, incluyéndose en este caso a quienes desarrollan la función en áreas formativas y que son parte de determinados proyectos. 2) En el caso de los Preparadores Físicos, se consignó a EL PUEBLO que un 30% de ellos se ampara profesionalmente en el fútbol, para sostener al núcleo familiar o al propio. 3) Jugadores de fútbol que obtienen legítimamente determinadas recompensas económicas, por prestar un servicio en el club. A este diario se le dijo sin más trámite: «no son pocos». 4) Cuando se desarrollan partidos de fútbol, afloran dos restantes segmentos: porteros y boleteros. Son pagos y ese dinero en algún caso, sirve a los efectos de almacenar en lo inmediato, productos básicos de la canasta familar. 5) Por lo tanto, con el fútbol en estado de aguda parálisis, sostener igualmente que no se trata de jugar, ganar, perder o empatar: ¡es una fuente de trabajo que pasó a resignarse! Es un dinero que dejó de entrar en no pocos bolsillos. 6) No caben dudas a la luz del hecho-sentencia: la fábrica cerrada y la penuria abierta. -ELEAZAR JOSÉ SILVA-

Vivir del fútbol

No se trata de establecer nombres, pero los casos se han sucedido en el fútbol salteño de varios años a esta parte. Y pese a determinadas recesiones económicas, la realidad se prolonga en esa dirección: jugadores del medio o que llegaron al medio, con el fútbol para ellos convirtiéndose en sostén fundamental.

En algunas entidades de la divisional que fuese (por sobre todo la «A» y en menor medida la «B», pero no tanto), la cuestión económica se acompasa al fútbol mismo.

Jugadores que embolsan determinado monto por presencia o por goles (existen y los hay). Casos específicos de quienes plantearon determinados acuerdos y aún sin percibir monto alguno, porque los torneos no se iniciaron a distan de iniciarse.

A su vez la situación no deja de estallar en núcleo familiares, donde ese Director Técnico, Preparador Físico, jugador, portero, boletero, cuidamotos, etc, son partes de la maquinaria. Y con el fútbol silenciado no hay dinero que les llegue y contemple. Dolorosamente es así.

Al fin de cuentas, no solo es la pelota: la cuestión humana también.