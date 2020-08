Facundo Pellistri tiene 18 años. Juega en Peñarol de Montevideo.

El domingo a la tarde, fue sindicado por lo menos, el mejor de su equipo en medio de un partido clásico con orfandad manifiesta de expresiones individuales de algún nivel más o menos saliente.

Unas semanas atrás, el Director Técnico Jorge Goncálvez, (hijo del otrora gran capitán mirasol, Néstor «Tito» Goncálvez), señaló en El Observador (suplemento Referí), «que si hubiese sido parte de la década de los 80, Pellistri estaría jugando en la Cuarta División y no en Primera»

Jorge Goncálvez enfatizó en algunos atributos del juvenil, pero lo distó de aristas superlativas. Poco menos que Pellistri, era uno más entre tantos.

**********

Queda dicho: en medio de la niebla del inicio y del final, más el grosor de tantas impurezas técnicas, Pellistri se atrevió en un par de gambetas y de diez pretensiones invasoras en el cuartel defensivo de Nacional, se equivocó sistemáticamente en ocho. Ese promedio y no menos. Pero más allá de sus impericias, el adolescente fue condecorado como el mejor de su equipo.

Entonces, cae de madura la conclusión: ¡con qué poco se es el más apto, tan solo metiendo un par de gambetas vacías de final y alimentadas desde el querer básico y poco más!

En el fondo Pellistri no es culpable con sus 18 años, de tentar alguna pincelada de talento, en medio de las desventuras de las mayorías opacadas, con Directores Técnicos que no se sabe bien lo que pretendieron y buscaron, a juzgar por tanta confusión argumental y esa imagen de TV salpicada por la niebla y el cada vez más denso, gris y empalagoso análisis de un comentarista, rayano con lo infumable.

**********

Por lo demás, ¿cuántos jugadores salteños podrían superar claramente desde el punto de vista técnico, a una gran mayoría que jugó el clásico, incluído al propio pertinaz de la gambeta?

Peñarol que no dispone de un delantero central. Nacional que le prende velas a un goleador de 36 años, mientras la mayoría no parece captar bien de qué se trata un juego llamado fútbol, mientras sumando los puntos de los dos «grandes» no alcanzan los 10 de Rentistas.

Mientras no faltarán los cultivadores de la pasión, desde la tribuna o mirando la tele.

Aunque esta vez la niebla fue demoledora y un par de gambetas turbias de un adolescente sin culpabilidades extremas, como para que la irrelevancia haya pegado un grito en el desgarrado sentir colectivo, y a cuenta de la miserable conclusión de un lejano no poder….

-ELEAZAR JOSÉ SILVA-