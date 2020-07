Desde Gastón Ferreira y ese mágico sentir…

«Esta pandemia nos ha modificado la vida a todos, más allá de usar un tapabocas o evitar reuniones. A toda persona involucrada con el fútbol nos quitó ciertas rutinas que teníamos cada domingo, así como los jugadores, técnicos y empleados de los clubes tenían su organización de encarar un día de partido. Yo como relator con rutinas o rituales que perdí por toda esta situación.

Y se extraña de gran manera, esos domingos de costumbres ya adaptadas a nuestra vocación, desde el despertar probando la voz y comprobando que estaba en condiciones para la tarde de relato. La ida al estadio asignado para realizar nuestro trabajo, encontrarse con los compañeros y los colegas. La charla con amigos hinchas de diferentes equipos, en mi caso, fumar un cigarrillo mirando a la distancia los gestos en la charla técnica e intentar deducir qué le pide el técnico a los jugadores en el entretiempo. Esas tardes, se extrañan demasiado. Hemos incorporado al fútbol en nuestra profesión, y su falta nos deja incompletos».

**********

UN MÁGICO SENTIR

Tenía 23 años. Fue en cancha de Nacional, cuando GASTÓN FERREIRA empuñó el micrófono. En el sector Este, junto a la alambrada. Una tarde de sol.

Entró a relatar y a sentir que estaba sintiendo en él, una auténtica vocación.

La magia de transmitir en palabras el acontecer de un partido de fútbol. En ese juego de Lazareto y Fénix jugando por la Divisional «B», punto de inflexión.

Fue una manera de convencerse que el relato de fútbol, se transformaría en compañero fiel de tantas jornadas, con la pelota en movimiento.

Y entonces Gastón. Metiendo garganta. Casi un mágico sentir.

**********

COMO LO CONOCEMOS

La tregua en el fútbol.

Cuando los relatores no relatan.

Y él micrófono, sin empuñar….

«La suspensión del fútbol era inevitable, como lo fue en todo el mundo, y hasta entendible para proteger la salud de todos. He compartido esa decisión. El fútbol mueve miles de personas por domingo y creo que la decisión de suspender a tiempo, ayudó a que nuestro departamento sea uno de los menos golpeados por la pandemia. Además, en un fútbol como el nuestro que las recaudaciones son fundamentales para la economía de los clubes, ejemplo, plantearse con el tiempo, un fútbol sin público es generarle más deudas a las instituciones.

En este tipo de situaciones no queda otra que esperar a que todo pase y podamos recuperar el fútbol como lo conocemos desde hace muchos años»

«DONDE ME TOQUE ESTAR»

Más allá del fútbol ausente, las reflexiones en voz alta que acuden a EL PUEBLO, en este caso desde los relatores.

¿No son ellos acaso, un ingrediente vital para que el fútbol sea blanco de la emoción misma? La narración a la medida del que siente que simplemente está siendo parte de una escena montada. El ritual del que habla Gastón. Con sabor a añoranza también, mientras el futuro pretende alojarse.

Sentir que existe. Es su razón….

**********

«Deseo que este parate sirva de estímulo para elaborar un futuro campeonato más atractivo para el público, buscarle la vuelta para tener precios más accesibles en las entradas y que no tengamos canchas con pérdidas económicas.

Como cada jugador tendrá que recuperar ritmo para volver a jugar, yo tendré que ejercitar las cuerdas vocales y estar pronto para el inicio de una nueva actividad, por eso el deseo de que todo esto pase rápido y que en poco tiempo pueda tomar los auriculares, salir con rumbo al estadio donde me toque estar y volver a relatar algún gol de un domingo salteño».