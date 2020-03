Con la licenciada en Psicología Ana Claudia AcostaEspecializada en Psiconeuroinmunoendocrinología

“Lo que hoy parece un huracán en tu vida, mañana lo verás como una ráfaga de viento que intentaba abrirte un camino”

Cuando debemos tomar y hacernos cargo de nuestras propias decisiones, lo más importante es nuestra actitud.

En estos días de batalla, tener claro que hacer caso estricto de las recomendaciones que nos llegan en forma oficial para estar en buenas condiciones de salud, juega un papel fundamental.

Además, la confianza en nosotros mismos de que saldremos del problema del contagio, es la mejor herramienta que podemos utilizar para la suma de todo nuestro esfuerzo, día tras día.

Dialogamos sobre nuestra cuarentena, con la Licenciada Ana Acosta, consultándole en principio:

¿Cómo transitar estos días en casa?

“Esta circunstancia que debemos atravesar con adultos, adolescentes y niños en casa, puede hacer que la situación de estar todos juntos, deje lugar a la incertidumbre de que hacer.

La idea es evitar cualquier tipo de malestar.

Afortunadamente ya se han estudiado algunos factores de protección que nos van a ayudar a llevar adelante estos días, de la mejor manera posible”, nos respondió.

¿Cuáles son estos factores?

El primero, es evitar la sobreinformación.

Tal vez tengamos un poco de ansiedad por saber que está pasando, pero no por ello, estar minuto a minuto entrando a las redes sociales, o buscando informativos.

Para cuidarnos y evitar el estrés y ansiedad que puede causar en estos tiempos esta situación que estamos viviendo, podemos elegir un momento concreto del día, para mirar o escuchar las noticias y así, estar al tanto de lo que nos brindan los servicios oficiales.

Y el resto del dia, estar ocupados con otras actividades que en nada se relacionen con el tema.

Afrontamiento positivo

Tenemos que centrarnos cognitivamente en que a pesar que tenemos muchas ganas de salir, estamos ayudando a otras personas y ayudándonos a nosotros mismos.

Tratando de enfocarnos en que, quedarnos en casa va a ayudar a salvar vidas y a evitar que muchas personas se contagien.

¿Va a ser necesario el uso de la tecnología?

El uso adecuado de la tecnología también hace bien.

Hará que nos podamos mantener unidos con nuestros seres queridos para evitar el contacto, comunicados por medio de un video llamada, o cualquier red social que prefiéramos.

¿Cómo hacemos para mantenernos activos?

El mantenerse activos, es importante para poder limitar el tiempo que pasamos conectados a la tecnología y tratar de buscar actividades manuales.

Formar un grupo en la casa para hacer pasatiempos, como artesanías, trabajar en el jardín. Elaborar actividades escritas y luego poder llevarlas a cabo.

Podemos hacer rutinas de ejercicios en el hogar, sin importar que nuestra casa sea pequeña o vivamos en un apartamento.

La rutina de la que hablamos, está destinada tanto para los niños, los adolescentes, como para adultos y va a venir muy bien.

¿Cómo distribuir las horas de sueño?

La mejor idea es levantarnos en un horario estipulado todos.

O sea que es importante no excedernos en la cantidad de tiempo que vamos a dormir. Así como cuando iban a la escuela, liceo o CAIF tenían una hora para levantarse, ahora es también de esa manera.

Podemos permitirnos una horita más de sueño, pero con un reloj nos despertamos todos, para realizar actividades como: hacer juntos el desayuno, sentarnos juntos a la mesa y allí, apoyarnos todos mutuamente dialogando.

¿Qué es lo más importante a tener en cuenta, estando en familia?

Cuantas dificultades pueden llegar a generarse a través de los vínculos, por el solo hecho de que durante la semana y anteriormente, no estábamos tanto tiempo juntos.

Lograr sentarse, dialogar y hacer un acuerdo de paz, negociar con que espacio vamos a utilizar en actividades, tratando de apoyarnos y colaborar.

La familia es un equipo en estos momentos y este equipo, tiene que convivir estos 14 días, llevándolo a cabo lo mejor posible.

Esa actuación en la rutina, nos va a ayudar a todos a mantenernos ocupados.

¿Cómo es conveniente empezar el día?

Podemos levantarnos de mañana y hacer deberes o tareas, que hayan quedado pendientes a nivel escolar.

Nos organizamos para prever el alimento del almuerzo.

Podemos mirar un ratito la tele, que no sea más de una hora y luego hacemos otra actividad al aire libre, donde pueda actuar toda la familia.

Estimulando la memoria

Hay unas cuantas páginas buscando en Google donde podemos ver ideas creativas para los niños.

En “juegos en casa” van a aparecer algunas actividades. Como ejemplo: hacer títeres de papel con los dedos y dibujarlos.

Usar las bolsas para reciclar, armar animales, hacer collage con elementos naturales.

Otra actividad es hacer dibujos en la mesa con diferentes elementos que puede ser polenta, arroz, fideos, ramitas, escarbadientes.

Hacer sombras chinas. Jugar al cine mudo, al juego veo-veo.

Jugar con linternas en la oscuridad. Contar cuentos.

Cocinar. Modelar la masa.

Hay unas cuantas actividades que se vuelven entretenidas y creativas, estimulando la memoria, atención, e imaginación. Jugar a juegos de mesa, a hacer teatro.

Escuchar música es algo que ayuda mucho a nuestro sistema nervioso y a entrar a un estado de calma.

¿Qué sucede con la exposición a tener un vecino muy cerca?

No debemos olvidar que por más que tengamos a un vecinito cerca de casa, no debemos cruzarnos, si decirles que los saludamos desde la vereda y de esa forma, nos estamos cuidando todos.

La recomendación es continuar con actividades y rutinas, pero dentro del hogar.

La estimulación a nivel cognitiva es muy importante, por lo tanto en estos 14 días, el estar con los materiales de estudios, alguna página que los docentes y maestros pudieron haberle sugerido, utilizando un tiempo para realizar apuntes, es lo ideal.

Un familiar afectado por el virus

Puede pasar que un integrante de la familia, se encuentre aislado en un recinto de la casa, por habérsele detectado el virus, entonces de lo que debemos ocuparnos, es que esa persona pueda sentirse tranquilo y cómodo en su espacio.

También es bueno trabajar la meditación en el auto cuidado.

Puede suceder que hayamos tenido ganas de hacer algunas cosas, que por la falta de tiempo no hemos podido y ahora por suerte la vamos a tener.

La importancia de mantenernos en familia

Lo importante es tratar de mantenernos en familia, evitando el transitar de una a otra casa de vecinos, que puede producir un alto riesgo.

Hay que tener en cuenta que hay actividades del quehacer diario en nuestras casas y podemos alivianar el trabajo, que un miembro de la casa a veces tiene, cuando nosotros estamos haciendo otra cosa.

Y hoy el hecho de estar allí, entre todos lo equiparamos y aliviamos.

Por ejemplo el lavar ropa, colgarla, doblarla y ventilar bien la casa, para no estar encerrados.

Que estemos en casa pero que el ambiente sea lo más propicio posible, porque también va a favorecer al virus que nos quedemos encerraditos.

Poder mantener el mejor nivel y estado de salud y en ello está la ventilación.

Aprovechar para sentarnos al sol y poder eliminar este virus, ayudando a la Melatonina, que es un neurotransmisor muy importante para mantener nuestro estado de salud en alza.

Cumplir con las horas

de sueño

Si estamos acostumbrados a acostarnos a las 22 o 23 horas para facilitar al organismo, debemos continuar así, para que éste no tenga grandes cambios y comience el sistema endócrino a entrar en un desfasaje y así, el sistema inmunológico.

También si antes había una forma de alimentarse y ahora cambia, eso produce un desequilibrio Psicoinumunoindocrinológico.

La idea es continuar con la rutina que había de niños y adolescentes.

La alimentación y el sueño hacen que nuestro sistema inmunológico, también se mantenga con la a actividad que necesita.

Y no olviden, que el “Estoy aburrido”, “no sé qué hacer”, es lo que hace muchas veces que las personas se pongan más irritables.

El mantenernos ocupados va a permitir una mucha mejor convivencia y una rutina establecida. Que cuando vuelvan las que estábamos acostumbrados a realizar, no nos va a costar tanto.

Y no salir del hogar.

Que podamos todos lograr que este virus, se vaya del Uruguay. Y que si se instala, sea con la menor incidencia posible en la salud de todos nosotros.

Mary Olivera