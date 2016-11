Este viernes en la inauguración del Centro de Innovación y Capacitación Ovina “Mario Azzarini” del Secretariado Uruguayo de la Lana (SUL), autoridades de la institución, así como los presidentes de la Asociación Rural del Uruguay, de la Federación Rural y de Cooperativas Laneras Federadas (COLAFE) y el Ministro de Ganadería Agricultura y Pesca, expusieron sus principales inquietudes respecto al momento que atraviesa el rubro ovino.

El presidente del SUL, Alejandro Gambetta dijo que para la institución, el del viernes, fue un día histórico, y aseguró sentirse muy orgulloso de poder inaugurar este campo, en ese lugar, en la zona de basalto.

Recordó que el campo fue adquirido en el 2014 y se empezó a ocupar en enero de este año, luego de realizar muchos trabajos de refacción ya que requirió de mucha infraestructura.

Aclaró que dicho predio, será un lugar de referencia para la zona, donde se mostrarán tecnologías innovadoras, donde se harán capacitaciones, donde se transferirán tecnologías, y que este no será un campo de experimentación.

Por su parte Pablo Zerbino, presidente de la Asociación Rural del Uruguay destacó la importancia de este centro para el desarrollo del rubro y compartió su emoción recordando que el SUL cumple 50 años y en el acta fundacional, su padre José Víctor integraba la directiva y hoy, 50 años después le tocó a él participar en una inauguración como representante de la ARU.

Jorge Riani, presidente de la Federación Rural felicitó a la institución por este logro, así como a la junta y a la mesa anterior encabezada por Joaquín Martinicorena, y a la mesa y a la junta actual, ya que muestra “que hay una secuencia, un seguimiento de lo que se hace, lo cual es importante”.

De la misma manera felicitó al Ing. Agr. Ruben Argelaguet, responsable técnico del lugar, “que ha trabajado mucho en este proyecto”.

“Para los productores del norte, que hace años que venimos pidiendo un campo de validación en la zona de basalto, esto nos llena de orgullo y de emoción”, expresó.

TRABAJAR SOBRE

LA COMERCIALIZACIÓN

Riani agregó que la Federación Rural está trabajando sobre dos temas; “el primero es que no creemos que tengamos que tener un proyecto ovino que se presenta en el Parlamento que lo único que hace es atentar contra las instituciones; si hay algo que nos llena de orgullo en el Uruguay son el SUL, el INIA, el Plan Agropecuario e INAC, entonces entendemos que este proyecto por más que el objetivo es muy bueno; que es mejorar el sistema de comercialización; entendemos que no tenemos que aumentar el costo sobre el rubro ovino. Ya existen las instituciones, si hay algo que sobra en Uruguay es investigación, tal vez tengamos que trabajar más en extensión y sobre todo en comercialización”.

Respecto a este último punto, Riani indico que el rubro cuenta con un cuello de botella muy importante que es la comercialización del producto, “pequeños y medianos productores del norte venden sus coderos a 20-25 dólares en las ferias”, reprochó y por esto entendió que hay que trabajar y mejorar la exportación de lanares hacia Brasil. Brasil es nuestro principal

mercado de ovinos”. A propósito de esto indicó que solo San Pablo tiene la capacidad de consumir todo lo que producimos.

Por ello resaltó que lo que en estos momentos hay que trabajar para que la Aduana se agilice, que haya menos costo de exportación “porque entendemos que si bien es cierto que Estados Unidos es un mercado muy importante en el futuro, lo es para determinados productores, porque la realidad hoy es que los productores chicos y medianos están vendiendo los corderos en 20-25 dólares”, insistió.

“Los que tenemos ovejas sabemos que con la llegada de los judíos se está haciendo los ritos Kosher y lamentablemente el rubro ha pasado a segundo plano. Entendemos que tenemos que trabajar más en el tema asociación, que es uno de los mandatos que nos dio el foro de basalto; los foros de basalto concluyeron que la única manera de que los productores chicos y medianos y sobre todo ovejeros tengan una buena rentabilidad, es asociarlos a través de proyectos, utilizando los verdeos de los cultivos, de asociación con productores invernadores del litoral, tal vez tenemos que trabajar más sobre este tema”.

FLUIDA COMERCIALIZACIÓN

SOBRE EL PUENTE DE LA CONCORDIA

Por otra parte indicó que la Asociación Agropecuaria de Artigas presentó un proyecto hace varios años al Ministerio, donde pretende que por la frontera por Artigas, por el Puente Internacional de la Concordia, se puedan pasar los ovinos, “toda la región de Artigas y Salto tendrían que tener una comercialización fluida a través de dicho puente”. En este sentido indicó que “estamos gestionando al ministerio, hemos hecho los trámites”, para lograr ese objetivo. En nombre de la Federación Rural agradeció al SUL y a sus funcionarios, a la mesa actual y a la junta directiva “que están haciendo un muy buen trabajo”.