Se suponía que el partido podía pactarse para más temprano. No habían faltado especulaciones: 17.30′, 18 o 19 horas, entre esas dos horas la opción de jugar el partido final. Pero el hecho es que se fijó a las 20.30′ del próximo domingo 15 de diciembre. Es el juego definitivo para resolver quien de los dos es el campeón de la Liguilla.

Si lo fuese Universitario, será Campeón Salteño. Si Ceibal vence, tiene Universitario derecho a un partido adicional por haber sido primero en el Acumulado.

DIVIDIENDO A LA GENTE

El hecho es que el domingo que viene, todo es posible. El fútbol se prolongará por una semana más o caso contrario, escribe el último capítulo.

Ceibal oficiará de local. Sus hinchas con destino a la Tribuna España y los de Universitario con rumbo a la Tribuna del Este. Para la anécdota, Universitario sostenía la idea de afrontar el partido en la noche del sábado. Finalmente no lo propuso atento a que la decisión ya había sido asumida desde los neutrales.

LA VENTA DE ENTRADAS EN 2.119

En el sector Oeste del Dickinson el pasado domingo, la venta de 1.045 entradas; en el Este, 570. En la sede de Ceibal, 165 y en Gladiador, 339. El total de entradas vendidas fue de 2.119 y por todo concepto la taquilla en $ 413.720. Desde que se inició la Liguilla, más los dos partidos semifinales que pasaron, la más saliente en materia de registros.

DEL PARTIDO DE PENA A LA HABILITACIÓN

El Tribunal de Penas de la Liga Salteña de Fútbol para pronunciarse: un partido de pena para el Director Técnico de Universitario, Paulo Emilio Silva y el lateral zurdo de Ferro Carril, Franco Souza. Ambos contemplaron la sanción y participaron de la escena pasada. Ahora en tanto con destino al Tribunal, los expulsados: Santiago Dávila y Carlos Vera de Ferro Carril.

CUANDO JUEGA LA SUB 14

Desde el tesorero de la Liga, Eduardo Mazzarino, el informe relativo a la selección Sub 14, que se prolonga en el torneo del Interior a nivel de esa categoría. Mañana miércoles a la hora 18 en Paysandú, la blanca local ante el Salto de Mario Maximiliano Summmers. El sábado que viene en tanto, estaría enfrentando a un equipo capitalino en el Parque Ernesto Dickinson.

RIVER PLATE: LA SOLUCIÓN DE FONDO

La delegación de River Plate (Ricardo Rodríguez Muguerza), notició sobre la entrevista formalizada con representantes de las gremiales referiles. Un punto en cuestión: la inseguridad en el Parque Carlos Ambrosoni, a tal punto que se decidió no controlar más partidos hasta que las condiciones sean las requeridas. El representante de River admitió que urge una solución de fondo. Los mecanismos de solución se pretenden activar.

A SANTA ROSA SE LE COBRARÁN LAS U.R

El aporte informativo surgió del gerente, José Luis Sabarrós. Sucede que semanas atrás Dublín Central y Santa Rosa se enfrentaban en partido válido por el Conejo Único Juvenil.El hecho es que Santa Rosa no se presentó. Ambos clubes acordaron obviar la multa, pero al paso de los días Dublín Central se plantó en dirección concreta: que Santa Rosa pagase. Ayer en el Consejo Superior, el presidente de la Liga, Juan Ramón Guarino no vaciló: «que a Santa Rosa se le cobren las cinco unidades reajustables, porque además es lo que está reglamentado».

PACTANDO LA «B»

Hoy en tanto se reunirá la divisional «B» a los efectos de pactar para el sábado el juego final entre San Eugenio y Sud América. Los «santos» se acreditaron la Liguilla y Sud América con el derecho de un partido extra, teniendo en cuenta que fue segundo en el Acumulado, detrás del ascendido El Tanque.

DESDE ESPAÑA VOLVIENDO ARANDA

Para tener en cuenta: el volante de River Plate, Alan Aranda, retornó de España donde fue sometido a un período de prueba en una filial del Atlético de Madrid.

De acuerdo a lo remarcado por dirigentes de River Plate, el futbolista volverá a suelo hispano en el mes de marzo.