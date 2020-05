La investigación solo pudo cotejar una salida de la diseñadora de moda, pero fue con «todas las medidas de bioseguridad». En el caso hubo un «uso irresponsable» de las redes sociales.

El fiscal Alejandro Machado decidió archivar la causa que investigaba a Carmela Hontou, la diseñadora de moda que llegó a nuestro país a principios de marzo siendo positiva de Covid-19 y asistió a un casamiento con 500 personas lo que generó el primer gran foco de la enfermedad en nuestro país, según informó El Observador, y confirmó Montevideo Portal con fuentes fiscales.

Hontou había sido denunciada por la administradora del edificio en donde vive, luego de que sus hijos la visitaran reiteradamente «y luego siguieran haciendo su vida como si nada ocurriera, estando en contacto con el resto de la población».

La denunciante expuso que los dos jóvenes «se exponen a diario a contraer dicha enfermedad y luego pasan por la ciudad poniendo el riesgo la vida de los ciudadanos».

En ese momento, el fiscal decidió separar la investigación en dos. Por un lado, investigaba si Hontou había violado la cuarentena y por el otro la actitud de sus hijos. Luego de varias semanas de investigación, el magistrado no pudo hallar pruebas que mostraran a la diseñadora de moda saliendo de su hogar.

«No se pudo probar que haya salido de la cuarentena. La única vez que salió fue una vez que se tomaron todas las medidas de bioseguridad», comentaron las fuentes a Montevideo Portal.

Esa vez, Hontou había sido trasladada al hospital Británico tras sufrir una crisis nerviosa. «Después, no se comprobó que haya violado ninguna cuarentena», se señaló.

La investigación contra la mujer se basaba, en parte, en varios registros fílmicos que se divulgaron en las redes sociales. Desde la Fiscalía enfatizaron en que esas imágenes se divulgaron de una forma «bastante irresponsable»: «Fue parte del mito popular», comentaron las fuentes.

Según supo Montevideo Portal, la investigación sobre los hijos de Hontou continuará, aunque no hay todavía pistas firmes que demuestren una irresponsabilidad.

Montevideo Portal