El Consejo Mundial del deporte del motor de la Federación Internacional del Automóvil (FIA) validó el nuevo calendario de la Fórmula 1, cuyo campeonato no ha comenzado por el nuevo coronavirus, con ocho carreras en Europa para empezar, de julio a septiembre.

La temporada 2020, que debería haber comenzado a mediados de marzo en Australia, se abrirá el 5 de julio en el Red Bull Ring de Spielberg, en Austria, a puerta cerrada, con efectivos reducidos en el ‘paddock’ y con un protocolo sanitario muy estricto, un «código de conducta» que se aplicará a otras categorías del automovilismo.

Tras un segundo GP en Spielberg el 12 de julio, el campeonato continuará en Hungría el 19 de julio, dos carreras en Silverstone (Gran Bretaña) el 2 y 9 de agosto, el GP de España el 16 de agosto, Bélgica el 30 de agosto e Italia (Monza), el 6 de septiembre.

Después, aunque el calendario no está confirmado, el campeonato debería continuar en Asia y América, antes de finalizar en Oriente Medio a mediados de diciembre.

Las medidas para luchar contra la propagación del COVID-19 contemplan la ausencia de espectadores y la reducción del número de personas en los circuitos (escuderías, directivos, seguridad, prensa).

Las personas presentes en los Grandes Premios deben repartirse en grupos, separados unos de otros. Se someterán a test regulares y se hará seguimiento de los contactos cercanos.

En caso de un positivo, las personas afectadas serán aisladas y reemplazadas.

Otras cosas

La FIA aprobó también este viernes el calendario de la próxima temporada, la séptima desde su creación) del campeonato de Fórmula E (eléctrica), que comenzará en Santiago de Chile el 16 de enero de 2021 y finalizará el 24 y 25 de julio en Londres.

En total están previstas 14 carreras y una de ellas se celebrará, por primera vez, en México (la segunda, el 13 de febrero).

La temporada actual, que quedó suspendida el 13 de marzo, se reanudará con seis carreras sin público en Berlín del 5 al 13 de agosto.

El que no está confirmado aún es el calendario de la reanudación del Mundial de Rallies (WRC), también suspendido. Eso no impidió a la FIA anunciar nueve de las pruebas del campeonato de 2021: Montecarlo (asfalto), Finlandia (tierra), Portugal (tierra), Suecia (nieve), Kenia (tierra), España (asfalto), Italia (tierra), Japón (asfalto) y Australia (tierra).