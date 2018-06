Serie 1 . Divisional “B”. Campeonato del Interior. Huracán 3 Ferro Carril 1

Huracán de Paysandú batió sin objeciones a Ferro Carril, para clausurar la primera rueda, en una tarde fatídica para el Campeón Salteño. No solo resignó el invicto, sino que acusó dos expulsiones y ahora Huracán es el que salta la punta. La franja retornó pendiente a su tierra si de fútbol se trata, desde el momento que siempre le costó dar con la tecla de una expresión confiable.

Resultó pálida sombra y solo la estupenda gestión de Agustín Carrara, significó que Huracán no alcanzara una diferencia más elocuente.

No solo que Ferro defendió mal, sino que distó de ser el equipo distinguido en misión ofensiva, limitado a expresiones individuales al margen del funcionamiento.

Cuando en los 15′ del segundo tiempo se fue expulsado Juan Viera a la hora del penal que Huracán finalmente malogró, la situación para Ferro se acentuó en materia de complicaciones. El “Globo” sanducero fue sabio y estratégico para resolver, sobre todo porque capitalizó los males albinegros y de última, en la precisión goleadora de Emanuel Martínez alcanzó una victoria irreprochable.

*********

ASÍ PASÓ

Campo de juego: Parque Don Bosco de Huracán.

Partido correspondiente a la serie “1” de la 2ª fase.

Divisional “B”. Campeonato del Interior de Clubes.

Árbitro central: Andrés Castro (Mediocre). Asistentes: Roberto Galizzi-María Isabel Godoy (Terna de Soriano Interior).

HURACÁN DE PAYSANDÚ (3)- Giles: Logiuratto, Bassadone, Suárez, Acosta; Leguizamón, Correa, Silveira, Andrada; Vidiella, Emanuel Martínez.

Director Técnico: Juan Ramón Silvera.

FERRO CARRIL DE SALTO (1)- Agustín Carrara; Junior Rodríguez, Juan Viera, Christian Cavani, Franco Souza; Juan Alberto Iriarte, Paolo Dantaz (Nahuel Machado), Jorgeluis Vera (Guillermo Confalonieri), Sebastián Silveira; Carlos Alberto Vera, Fabricio Lairihoy.

Director Técnico: Richard Usuca.

GOLES: 14′ Brandón Logiouratto de penal (H); 32′ Fabricio Lairihoy (FC); 36′ Emanuel Martínez (H). Segundo tiempo: 40′ Emanuel Martínez (H).

Expulsados: ST- 15′ Juan Viera (FC); 5’0 Franco Souza (FC).

Observaciones: a los 15′ del segundo tiempo, Agustín Carrara le rechazó un tiro a Brandón Logiuratto desde el punto penal.

EL MEJOR DE HURACÁN: Emanuel Martínez.

EL MEJOR DE FERRO CARRIL: Agustín Carrara.

*********

Tabla de posiciones: Huracán 4, Ferro Carril 3, San Lorenzo 1.

Próximas fechas: Huracán vs San Lorenzo: San Lorenzo vs Ferro Carril; Ferro Carril vs Huracán.