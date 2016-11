El básquetbol de los play-offs.

Tal cuál estaba fijado desde la semana próxima pasada, y posterior a la instancia del único «Draft» que tendrá la competencia en esta temporada, esta noche con el choque entre «franjeados» y «tricolores» se estará iniciando la disputa de la serie de play offs semifinales del campeonato «Salteño» de básquetbol en primera división. Sin dudas arranca esta noche la parte más atractiva del campeonato, de donde saldrán los dos finalistas de la temporada. Tal cuál lo marca el reglamento, se medirán al mejor de tres partidos el 1º vs 4º (Salto Uruguay vs Universitario), y el 2º vs 3º (Ferro Carril vs Nacional), jugando a régimen de local – visita, abriendo y cerrando la serie aquel equipo que finalizó con mejor ubicación en tabla tras la disputa de la tercera rueda o «Clasificatorio»

Así jugarán

Liga Salteña de Básquetbol: Temporada 2016.

Serie de Play Offs semifinales: Categoría Mayores (1ª División).

Lunes 28 de noviembre. Partido Nº 1: (Al mejor de tres).

Escenario: Estadio «1º de diciembre de 1912» (Ferro Carril F.C).

Valor de la entrada: General $ 100.00. (Anticipadas $ 80.00 en Himalaya 24 hs).

Hora de comienzo: 21.00 Hs

Árbitros: (a designar).

FERRO CARRIL vs NACIONAL

Probables integraciones

FERRO CARRIL F.C: Germán Cardozo, Eduardo Avellanal, Federico Cámpora, Omar Galeano, Dillion Sneed. D. T: Jorge Castagnaro.

NACIONAL F.C: Mariano Techeira, Aaron Weaver, Ignacio Cardozo, Nicolás Piñeiro, Juan da Costa: D. T: José L. Testa.