Remató Francisco Cánepa

Un excepcional remate con 100% de ventas, gran agilidad, muchos compradores, algunos consecuentes y otros nuevos, el escritorio Ruben F. Cánepa llevó adelante ayer el 14 remate de Frigorífico Modelo en el local Chiflero de Artigas.

Una vez más, el público estuvo presente, ratificando la demanda que tiene la genética de Frigorífico Modelo en esta zona el país, lográndose no sólo buenos valores, sino una gran agilidad y firmeza que se dio de principio a fin del remate.

VALORES

120 novillos de 1 a 2 años: 60 Angus U$S 700 y 60 caretas negros U$S 715

60 Vaquillonas SA DL Sin Servicio U$S 1.140

19 Vaquillonas SA DL y 2 Dts Preñadas por IA c/ Explosivo U$S 1.326

30 Vaquillonas SA DL y 2 Dts Preñadas por IA c/ Coraje U$S 1.140

19 Vaquillonas PI 2 Años Preñadas próximas a parir U$S 2.476 (el precio máximo fue de US$ 4.440 adquirida por Eduardo Angulo)

8 Vaquillonas PI 2 Años S/ Servicio U$S 1.725

1 Toro Plantelero U$S 8.160

41 Toros PI 2 Años U$S 4.425

3 Toros PC 2 años U$S 3.680

44 Toros Promedio General U$S 4.375 con un mínimo de U$S 3.600 y un máximo de 8.160 (compró Tabaré Aguerre)

FRANCISCO CÁNEPA

El rematador Francisco Cánepa reflexionó que fue un muy buen remate, indicó que los vientres los vio bien vendidos, agregó que la venta de toros fue «un balazo, con un dinamismo enorme, con compradores de Salto, Artigas y varios departamentos».

Destacó que la mercadería presentada era excepcional y resaltó que éste fue uno de los remates más ágiles que ha realizado en los últimos 10 años.

RODRIGO FERNÁNDEZ

El Ing. Agr. Rodrigo Fernández, indicó que el remate superó las expectativas propias y de la empresa, «teníamos mucha fe en el remate, sabemos que la gente de Artigas estaba esperando este evento, confiamos en la genética que traíamos y sabíamos que la gente estaba esperando, tuvimos mucho apoyo de Salto, es un departamento que hace años que viene empujando fuerte en este remate y es impresionante la cantidad de toros que quedaron ahí».

Consideró que este fue el mejor remate en Artigas y el mejor remate de Frigo rífico Modelo de la zafra, con muchos compradores, también destacó que por televisión operaron varios compradores.

Asimismo indicó que ayer fue la mejor venta de vientres SA.

LUIS FERNÁNDEZ

Por su parte Luis Fernández expresó su conformidad con el remate, indicando que, además de la excelente preparación de los toros y cómo estaban presentados, se mantuvo el ritmo de venta de principio a fin, no se vendió ningún toro por debajo de los 300 dólares la cuota.

«Ha sido un año redondito» para Frigorífico Modelo, tanto por los premios obtenidos en el Secretariado Mundial de Angus, como el Prado y en Durazno, siendo coronado con los buenos remates que ha realizado en esta zafra.