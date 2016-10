PUEBLO LAVALLEJA. Por Yamandú Leal.

Gente que dio fuerzas y esperanzas para este Huracán campeón. Hoy hablamos con el montevideano Wáshington Medina que fue el preparador físico de este nuevo campeón de la Liga “Juan Antonio Lavalleja”.

“Sin sacrificio no se puede lograr nada”, nos dijo como inicio de la charla.

ASÍ ES MEDINA

Antes de la nota, vamos al perfil de nuestro entrevistado en lo que hace a material futbolístico.

En Montevideo jugó en Huracán de Paso de la Arena. Cuando volvió a Salto y a la Colonia Lavalleja jugó por Arapey de Pueblo Olivera y finalmente vistió los colores de Mevir.

Como preparador físico estuvo trabajando con el plantel de Migliaro de nuestra Liga y donde tuvo la satisfacción de sacarlo campeón.

Pero también fue técnico en el año 1996 en el Baby Fútbol dirigiendo a Oriental de Pueblo Ferreira al que también sacó campeón de cuanto torneo intervino.

WASHINGTON MEDINA

¿Qué se siente en estos momentos en que se festeja el titulo conseguido por Huracán y el poder ver ese golazo de Gonzalo su hijo que le dio el tiítulo al club ?

“Primero quiero decirle que estoy muy agradecido por la nota y que estoy muy contento por el campeonato, por ser un hincha más de Huracán. Estos “gurises” la verdad que hicieron una campaña bárbara. En un año se lograron seis títulos y eso es un mérito de todo el plantel y también de la gente que nos acompañó en los distintos partidos trabajando de una forma u otra o también alentando”.

¿Un rival bastante difícil para definir el campeonato?

“Yo les había dicho antes del partido que Talitas era un cuadro fuerte, si se quiere difícil de doblegar ya que tiene un fútbol prolijo”

¿Cómo ves el futuro de estos chicos, creo que pueden llegar lejos?

“Sin lugar a dudas. Después de que terminen los festejos que todavía estamos teniendo, nos sentaremos a hablar con los dirigentes para saber que nos deparará el futuro, o sea el futuro del club. Yo creo y no me equivoco, que este grupo tiene muy buenos jugadores que casi todos comenzaron en el Baby Fútbol de la zona y desde ahí no se separaron más. Vi jugadores que estuvieron jugando en equipos de Salto como ser Nacional, Barcelona, el Gremio de la Liga Agraria y de ahí salió la base para este Huracán campeón de nuestra Liga”.

¿Qué se sabe de una posible selección de nuestra Liga en un torneo que se haría en el mes de Diciembre, o después de las tradicionales fiestas de fin de año?

“Mirá, jugadores hay un montón, técnicos también. Detrás de todo esto hay una Comisión que siempre apoyó al fútbol. Creo que se tendría que trabajar un poquito más a nivel general, comprometiendo a las autoridades locales para conseguir una buena cancha cercada en la zona que sería de la Liga. Una institución sola no puede llegar a eso. Hay otros aspectos a tener en cuenta, no se puede vender bebidas en las canchas que mirando bien, es algo que te deja alguna ganancia por lo que hay que buscar los pesos por intermedio de alguna rifa, alguna buseca u otros beneficios. Algunos te alcanzan alguna ayudita y poco más. Tendríamos que poder contar con la ayuda de autoridades locales y departamentales y por qué no a nivel nacional. No nos olvidemos que nuestra Liga “Juan Antonio Lavalleja” tiene un promedio de casi mil (1000) donde la casi totalidad son menores de edad”.

¿Huracán podría participar del próximo torneo de clubes campeones que organiza OFI?

“La idea en sí está latente, pero hoy no te puedo adelantar si saldrá algo positivo de todo esto. Hay que sentarse a hablar, hay que sacar cuentas ya que para participar ahí, tenemos que prepararnos muy bien porque no podemos salir a jugar y perder por goleadas después de haber logrado tantas satisfacciones en esta temporada que finalizó. Es importante que lo que ahora estamos sembrando creo que el jugar un torneo de la OFI no será algo muy lejano”.

¿La preparación física de Huracán fue excelente en esta temporada?

“Sí, la preparación física es más que importante en todo equipo. Esto ayudó y mucho en el torneo Apertura donde los jugadores nuestros estaban bien entrenados, la mayoría de los clubes restantes no lo hacían, o en algunos casos, recién comenzaba. En lo personal, fue un trabajo que lo tomé muy en serio. Espero que las personas de Huracán y otras que se puedan acercar en el futuro, incentiven a los jugadores ya que sin el sacrificio no se logra nada. Hablo de sacrificio cuando sé como es pasar de un jugador de nuestra zona y que luego de un día de trabajo, tiene que hacerse un tiempo para ir a entrenar donde lo principal es el enseñarles a manejar un balón”.

¿Qué esperas para el futuro?

“El tiempo lo dirá y nuevamente, gracias por esta nota”.