Guido Manini Ríos, candidato a la presidencia por Cabildo Abierto

EL PUEBLO tuvo la oportunidad de hacerle una entrevista al candidato de Cabildo Abierto, Guido Manini Ríos, el nuevo fenómeno de la política uruguaya que irrumpió en el electorado con una fuerza que asombró a propios y extraños. Con él un resumen de la entrevista.

¿Qué similitud ve usted en su comienzo político, con lo que vivió en su momento, en coyunturas totalmente diferentes claro está, y de manera distinta, el General Líber Seregni?

Creo que son procesos no comparables, épocas diferentes, historias diferentes. No creo que se pueda comparar una época con otra; una persona con otra. Lo único en común, la similitud es que venimos de una institución como el Ejército Nacional, que es una institución muy arraigada en la historia de nuestro país, en la cultura de nuestro pueblo. Esa podría ser la gran similitud. Pero, pertenecemos a épocas diferentes.

Cabildo Abierto es un proyecto que no se crea sobre la base de otro partido preexistente, sino que es algo totalmente innovador en la política nacional, y creo que no es apropiado hacer ningún tipo de comparación con ninguna figura.

¿Cómo ha vivido el proceso desde que comenzó hasta ahora. De hacer la venia a dar la mano y un abrazo, y ser crítico con el gobierno?

Son procesos; y, en este caso, fue un proceso muy rápido. Pero, en realidad, si usted me pregunta cómo lo he vivido, lo he vivido con intensidad realmente muy grande, porque hemos iniciado la carrera muy tardíamente, tuvimos que suplir la falta de tiempo con una hiperactividad, de estar presente en todos los rincones del país, a atender todos los aspectos organizativos, a tener las demandas de la propia leyes electorales en cuanto a las etapas que había que cumplir para ir a las elecciones internas, la presentación del candidato, etc., etc. Y todo eso lleva, un tremendo trabajo administrativo, y un gran esfuerzo, no solamente mio, sino de muchísima gente, para hacer realidad un partido cuando, otros partidos, esto que nosotros hicimos en semanas, lo hicieron en años, a veces, en décadas. Indudablemente que son realidades diferentes. Una cosa es estar al frente de una institu ción como es el Ejército Nacional, y otra cosa es la actividad política, la que tiene un desafío muy grande pero, también, tiene un denominador común, que es el servicio de la cosa pública que es la definición de política. El Ejército Nacional debe de ser una de las instituciones más vinculadas a las actividades políticas. Yo he sido Director de Sanidad Militar y del Hospital Militar, durante casi 6 años, eso, está muy relacionado con las políticas de salud. Si habré tenido contacto con todos los actores del sistema de salud de su momento, y si tendré idea clara de cuáles son los grandes problemas que hoy afectan a la salud en el Uruguay. También, estuve muy vinculado en el ámbito de la educación. Fui director y fundador del primer liceo extra edad que tiene el Ejército hoy, que ha sido un éxito rotundo. Estuve muchos años en el instituto; representé al país en el exterior en más de una oportunidad. Es decir, en la actividad política, entendida como cosa pública, no es nada nuevo para mí. Sí es nueva la política partidaria.

Yo creo que, no entro en la definición de político profesional, de político partidario tradicional, no entro en esa definición. Pero, creo que en este momento, eso más que una debilidad, es una fortaleza. La gente tiene cierto cansancio del político profesional, y ve en nosotros, justamente, lo nuevo y, ahí, está la fortaleza de nuestra propuesta, ve en nosotros compromiso y no promesas, y creo que, por ahí se explica la adhesión y el entusiasmo.

¿Usted se lleva mejor con Mujica que con Vázquez? Porque tengo en la retina la imagen de cuando usted se despidió (en el funeral) a (Eleuterio Fernández, entonces ministro de Defensa) Huidobro, dijo de él en su velatorio que era ‘un luchador’, y hasta permitió que se le colocara una bandera tupamara arriba del ataúd. ¿Se entendía mejor con la lógica militar de los ex combatientes tupamaros que con el pragmatismo de los izquierdistas intelectuales?

Mire. Yo con Vázquez, durante 4 años me llevé de forma muy correcta, en el trato que le corresponde al Comandante con el Presidente, salvo, en los últimos eventos, en los últimos tiempos, no hubo ninguna fricción ni tipo de problema. Con Mujica, también, fue un trato correcto, la verdad que lo traté bastante a la distancia, en la época en que él fue presidente yo no era el Comandante, es decir, yo asumí la comandancia en el último mes de gobierno de Mujica, entonces, tuve un trato diferente, que el que tuve con Vázquez. Protocolarmente a Vázquez lo veía seguido, mientras que a Mujica, en realidad, lo traté solamente un mes como Presidente de la República. Sí, había tenido trato con el Ministro Huidobro en su época, porque, durante 4 años y pico, dependí directamente de él. O sea, desde que yo asciendo a General, cargo que me toca en sanidad militar, que depende directo del ministro, y, después, paso a comandancia, y también, sigo dependiendo directamente del ministro. Tuve ese trato administrativo funcional con Huidobro, pero, con Mujica en particular, no tuve trato tan cercano. Y bueno, con los dos presidentes, Mujica y Vázquez, el trato fue correcto, hasta los hechos que derivaron en mi cese en el cargo de comandante.

¿Usted está consciente que el Uruguay vive un proceso de agenda de derechos? Porque, cuando usted hablaba de los presos peligrosos, hablaba de esa gente. ¿No le parece que hay que cambiar un poco el discurso y tratar de aggiornarse a esa sociedad nueva?

Nosotros tenemos agenda de derechos en Cabildo Abierto, también. La agenda de derechos de muchos sectores de nuestra población, que están olvidados de las distintas legislaciones. Nosotros hablamos de los problemas que hay con los diabéticos que hay en el Uruguay que no se les proporcionan las posibilidades de acceder a los tratamientos de última generación; de los celíacos; hablamos de la realidad de los padres cuando son separados de sus hijos y que tienen pocas posibilidades de verlos. Hablamos de una serie de temas. Hablamos del mal de parckinson , por ejemplo. Hay una serie de colectivos o de sectores de nuestra sociedad que están dejados de lado, que también merecen la atención. Para ellos también hay derechos; los que, a veces, no tienen la capacidad de hacer loby, de presionar, no tienen apoyo desde el exterior, pero, sí, son uruguayos a veces miles, que a aveces, están dejados de lado, por las políticas de gobierno sucesivos. Así que, creo que agenda de derechos haya para todos aquellos que tienen cierta desventaja, cierta debilidad comparado con el resto. Y nosotros, en ese sentido, como artiguistas que nos definimos, no venimos a vulnerar el derecho de nadie, es más, queremos que los derechos sí sean respetados, pero el de todos, sin excepción.

Si usted es presidente, ¿le va a subir el sueldo a los soldados?

Yo creo que por otro lado, hay que hacer justicia con los servidores del Estado, pero pagados. Hay indicios que establecen, hay una ley que establece que el mínimo a pagar en la administración pública, excepto a militares. Entonces, yo creo que existen discriminación hacia los soldados, hacia los militares, por el hecho de ser militares. Si uno mira la cantidad de horas que cumplen semanalmente y lo que perciben, son por lejos, los servidores públicos peores pagos del país. Yo creo que, hay que hacer justicia, al igual que en otros ámbitos.

¿Mantiene la propuesta de darle a los NI NI cierta instrucción?

Si. Forma parte de nuestro programa de gobierno, darle oportunidades a gente que hoy está afuera del circuito de trabajo y que tampoco están en el sistema de enseñanza, darle oportunidades, darle cursos que les permitan re insertarse y, a parte, darle oportunidades laborales para que todos los uruguayos, puedan ganarse su sustento, con el fruto de su esfuerzo.

¿Uruguayos primero, inmigrantes después?

Todos con los mismos derechos, que fue lo que dijimos; que no puede haber más derechos para unos que para otros.

Entrevista de Hugo Lemos