La actividad prosigue hoy en Petra y El Sauce

Más de un centenar de personas entre criadores, técnicos, consignatarios y estudiantes se congregaron ayer en establecimientos de Paysandú en el marco de la gira anual de la Sociedad de Criadores de Merino Australiano del Uruguay (SCMAU).

BONANZA

Por la mañana la actividad tuvo lugar en establecimiento “Bonanza” de la familia Benia Zabala, ubicado en paraje Molles Grande. El establecimiento tiene una superficie total de 1.448 há, de las cuales 1.293 están destinadas al pastoreo ovino.

Se trata de un predio comercial, cuyo principal ingreso son los vacunos y el 25% de ingreso bruto es producido por los ovinos. Dentro de los ovinos hay dos sub sistemas bien diferenciados y complementarios; el sub sistema carnicero con la producción de corderos pesados utilizando la raza Highlander y en el caso de la producción de lana fina, con la raza Merino Australiano como herramienta.

En el caso de la raza Merino Australiano se hace venta de ovejas viejas y falladas, actualmente se hace venta de capones luego de sacarle el segundo vellón.

En Highlander además se hace venta de ovejas viejas y falladas, venta de todos los machos y corderas que no llegan a encarnerada con menos de un año de edad.

La raza Merino Australiano es proveniente de Teófilo Zabala, y se incorporó al establecimiento en el año 2006, el objetivo de selección es animales de buena conformación y mayor peso adulto que el actual, buena calidad y cantidad de lana.

La raza Highlander se incorporó hace tres años, para ello se compraron 400 ovejas ovejas Milchschaf las cuales se fueron absorbiendo con la raza Highlander.

Teniendo en cuenta que allí se intenta capitalizar los momentos, y actualmente con la coyuntura de precios de lana fina, se le está dando mucha fuerza al Merino, por lo cual hoy el 70% de la majada es de esta raza y el 30% es Highlander.

Una de las principales características de este establecimiento es el alto porcentaje de señalada que ha aumentado significativamente en los últimos dos años, siendo superior al 85%.

Andrés Benia explicó a EL PUEBLO que hace un poco más de dos años decidieron integrar un proyecto FPTA (Fondo de Promoción de Tecnología Agropecuaria) que integra la SCMAU, y el CRILU (Consorcio Regional de Innovación de Lana Ultrafina), el cual les ha permitido ordenar las ideas, ha ayudado a medir de mejor manera los procesos y a tener resultados económicos y productivos diferenciales.

Benia destacó que las herramientas utilizadas no son nada complejas, se trata de un monitoreo constante de peso, de hpg, lotear con asignaciones de campo natural; básicamente “darle lo que se precisa a la categoría que lo precisa” y de esta manera se han conseguido muy buenos resultados.

LOS MANANTIALES

Establecimiento y cabaña Los Manantiales de Sylvia Jones de Pérez e Hijos, es un establecimiento con una larga historia y trayectoria dentro de la raza Merino Australiano. Está ubicado en el paraje Paso del Parque, cuenta con una superficie total de 3.160 hectáreas de las cuales el 100% están destinadas al pastoreo ovino.

Un total de 6.926 cabezas componen el stock ovino y 1.340 cabezas componen el stock vacuno.

En ovinos se hace ciclo completo con capones Merino Fino y Superfino; el plantel se originó en el año 1936 con la importación de majadas de la Patagonia argentina.

El objetivo es afinar aumentando el peso de vellón limpio, los criterios de selección en padres son DEPs e índices de selección y calidad de lana.

Se venden entre 100 y 150 carneros, entre 350 y 600 ovejas, entre 100 y 250 borregas y entre 600 y 1.200 capones por año.

El Dr. Juan Pérez Jones se mostró conforme con la convocatoria, indicó que los objetivos de la SCMAU se estaban logrando, observando primeramente un predio comercial y una empresa como Los Manantiales, que si bien es cabaña, el ingreso por la venta de lana es lo más importante. En este caso comentó que la lana total promedio por animal esquilado son 4,430 kilos (el año pasado) y el diámetro promedio son 17,5 micras donde los adultos promedian 17,9 y los borregos 15,8.

JUAN CARLOS TAFERNABERRY- PRESIDENTE DE LA SCMAU

El presidente de la SCMAU destacó que se visitaron ayer dos establecimientos; uno comercial que forma parte del CRILU y un proyecto FPTA que le ha permitido acceder a nuevas tecnologías en los sistemas de producción del establecimiento y luego Los Manantiales, un establecimiento que tiene una gran trayectoria e historia dentro del Merino.

Recordó que la gira continúa hoy en el establecimiento Petra de Fernando Dutra y por la tarde en El Sauce de Cecilia Blanco e Hijos.

El primero es un establecimiento que forma parte del CRILU, donde llevan muchos registros, y están en las pruebas de evaluación genética al igual que Manantiales.

Por la tarde se observará algo diferente que será un sistema de producción de capones Merino, con muy buenos datos y muy bueno de ver.

Tafernaberry resaltó la cantidad de público que acompañó ayer, deseando que hoy continúe de la misma forma. En este sentido manifestó que en este tipo de instancias “hay un componente social por un lado, nos juntamos atrás de la oveja, atrás de lo que nos gusta y por otro lado el componente tecnológico; herramientas, ver y por qué no contagiarse de lo que uno hace y el otro lo puede hacer”.

Resaltó la colaboración del SUL e INIA y otras instituciones así como todas las empresas que auspician esta actividad y agradeció especialmente a la comisión directiva por todo el trabajo realizado para poder organizar esta gira que lleva su tiempo.