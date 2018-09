Hoy califican los machos

En la raza Aberdeen Angus, la Gran Campeona fue expuesta por cabaña La Santina de Agrof in SA, cabaña que además expuso la Reservada Gran Campeona, una vaca parida en sociedad con Milkland, y La Juanita.

La Tercer Mejor Hembra fue para César Musselli y Soc. Gan. El Yunque.

El jurado argentino Néstor Chiaravalli en diálogo con EL PUEBLO destacó el gran nivel de las hembras presentadas, que definió como un nivel internacional, “con animales muy útiles para la producción, si bien a éstas les toca competir en una pista, pero tranquilamente podrían estar en el campo que es lo que deberíamos los que tenemos la suerte que nos eligen como jurado, tratar de que pase eso; que lo que pasa en el campo se vea reflejado en la pista y lo que pasa en la pista pueda ir al campo sin problemas y esto se ve que los criadores han hecho un gran trabajo”.

Añadió que en todas las categorías “teníamos animales muy buenos, algunos no tanto, pero había una gran cantidad y los animales que ganaron son a mi gusto; esto es lo que pasa hoy en este momento, capaz qu e mañana no están tan lindos unos y otros están mejores que hoy pero tengo palabras de agradecimiento por haberme dado la posibilidad de venir a clasificar los animales aquí y además felicitar a todos los cabañeros y criadores por la calidad de lo que han mostrado y por lo bien que los han presentado”. En cuanto a los detalles que diferenciaban a las tres mejores de las demás ejemplares, comentó que la Gran Campeona es una vaca extraordinaria, con mucha calidad ya con su ternero logrado, tiene una muy buena ubre, muy pareja con la reservada, “me incliné por la campeona por su volumen, y una mejor ubre, las dos caminaban muy bien, la tercera también, una vaquillona más nueva, pero son tres hembras excepcionales por lo tanto creo que a mi criterio las tres mejores si bien había muy buenas vacas que quedaron en el galpón, estas tres realmente eran de altísimo nivel”,aseguró.