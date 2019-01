Con el feriado del lunes, la entrada de mercado, llamada ¨falsa¨ en la jerga de los operadores, nos llevo a contactar a Daniel Ferreira, productor de la zona de Salto Grande con puesto en el Mercado Modelo, para que nos informara sobre estos productos en el cierre de año. Al respecto nos decía:

¨Estamos mandando un camión por entrada de calabacín y melón; y, básicamente es la venta que tenemos; de aquí hasta terminar, hasta fin de mes¨.

¿El lunes 31 operaron a que precios esos productos en su puesto del Mercado Modelo?

Ayer lunes 31 el melón, la plancha de melón con seis unidades se cobro a $ 350 la plancha con alrededor unos 10 kilos; un melón larga vida de la variedad Caribean. El calabacín también a $ 350 la bolsa con 18 kilos de la variedad Atlas.

¿Cuál es la perspectiva de esos productos de aquí en más de esos productos?

El calabacín, creo que Salto, nosotros estamos sacando ahora porque la piedra nos agarro y plantamos de nuevo, sino estaría casi que terminado. Salto, al que no lo agarro la piedra está terminando, nosotros porque volvimos a replantar; y, el sur esta re atrasado con todo lo que le ha venido.

¿Entonces habrá que importar calabacín en algún momento?

No sé si tanto así, pero que se va a mantener en esos números, o algún peso mas, capaz que sí.

Mercado. Ahora, informamos sobre la comercialización, desde los informes de Precios Mayoristas del Mercado Modelo (DI.GE.GRA.-C.A.M.M.), a saber:

Lunes 31 de Diciembre del 2018: Al igual que la pasada víspera de navidad, la jornada de hoy mostró una operativa atípica, con dificultades para establecer los valores de referencia con precisión.

Brasil: Perspectivas de la horticultura para el año 2019

«Las promesas del presidente electo Jair Bolsonaro son positivas para el sector. Una agenda más liberal en la economía y la señalización de la importancia de reformas para reducir la deuda pública han agradado al mercado y han mejorado los indicadores económicos para 2019. Sin embargo, los votantes solo conservarán el optimismo si el nuevo Gobierno se esfuerza por cumplir sus expectativas”, publica HF Brasil en su resumen de perspectivas para el próximo año 2019.

Otros dos factores económicos importantes que son bastante optimistas para el año 2019 son un PIB positivo y un tipo de cambio positivo con el dólar. “Para 2019, se estima una recuperación del crecimiento de la economía brasileña en un 2,53%, ante la expectativa de que el nuevo Gobierno ponga en marcha un programa de reforma fiscal más severo”. Este año, la recuperación de la economía se ha visto obstaculizada por la falta de reformas importantes, la incertidumbre política y la huelga de los camioneros en mayo. También se menciona que en 2019, una agenda de reformas nacionales aún indefinida debe influir en la volatilidad del cambio.

Perspectivas del nivel de consumo

De acuerdo con las perspectivas de HF Brasil, la alta tasa de desempleo influirá en el consumo nacional. Este año, la situación desfavorable del mercado laboral ha tenido un efecto directo en el poder adquisitivo de la población. Está previsto que la tasa de desempleo se mantenga elevada este próximo año, incluso tomando en consideración los indicadores económicos para 2019.

Se explica que el poder adquisitivo depende del retroceso del desempleo. “Para 2019, la inflación y los intereses continúan en buenos niveles, pero el crédito y la disponibilidad de puestos de trabajo todavía son limitados”.

En cuanto a consumo de frutas y hortalizas, para el próximo año se prevé una situación similar a la de este año. “En 2018, el consumo no ha registrado un crecimiento tan robusto como se esperaba inicialmente, pero ha sido más favorable para los productos de mayor valor agregado, como la uva sin semillas, el melón «de marca», las «especialidades» de tomate, las hortalizas mini y baby y mínimamente procesados”. Estos han sido también los productos más afectados en los años de fuerte recesión.

Menos superficie de cultivo en 2019

Las perspectivas para 2019 del sector hortícola en general tienen en cuenta a El Niño, por descontado. “El Niño está presente en Brasil desde noviembre y la previsión para el verano 2018-2019 es de lluvias por encima del promedio histórico en la región Sur y de menor volumen en el norte del Nordeste”.

Se estima que los costes se mantendrán elevados. HF Brasil explica que este año ha habido incrementos en los costes de la electricidad, el combustible, el flete y los insumos, los cuales han influido en la producción de frutas y hortalizas. “Para 2019, sobre todo durante el verano (hasta marzo), El Niño puede perjudicar principalmente al Sur, elevando los costes unitarios”. No obstante, en las estimaciones se menciona también que lo más probable es que la superficie de producción de frutas y hortalizas muestre una ligera reducción. “La rentabilidad de las papas y los tomates no ha sido buena para estimular la inversión para el próximo año. En cuanto a las cebollas, en la segunda mitad de 2018 los precios han estado por debajo del coste de producción, lo cual no estimula la inversión. Después del retroceso en las superficies de zanahoria y lechuga en 2018, la apuesta inicial es que la superficie plantada se mantenga para ambas el próximo año”.

En frutas solo se espera una ligera reducción de la superficie de cultivo. “Para la banana, la superficie puede retroceder levemente; pese a las inversiones en Delfinópolis (MG), se prevé reducción en el Norte de Minas Gerais. En uva, la superficie será un poco mayor en Pirapora (MG), pero no puede superar la caída prevista en São Paulo y Paraná. En melón, la superficie se puede mantener en 2019, así como en manzana. En el caso del mango se estima un aumento de la superficie en el Valle del São Francisco y en el Norte de Minas Gerais, mientras que la sandía retrocede nuevamente en Tocantins y São Paulo. Para la papaya, por ahora, la previsión es que la superficie se mantenga estable con respecto a 2018”.

CANASTA INTELIGENTE

Una selección de las mejores y más abundantes frutas y verduras de estación, para una dieta equilibrada y conveniente.

Frutas y verduras para la canasta del 01 al 14 de enero de 2019: ciruela, sandía, tomate, choclo, naranja, ciboulette, cebolla, zapallito y morrón rojo.

