El fracaso económico a cuenta de los clubes que participaron de la Liguilla en la Divisional «B», es cosa concreta. No deja de ser irrisorio el supéravit para cada uno, al cabo de las tres fechas que fueron protagonistas. Solamente $ 5.293 en cada caso. Esa suma y no más a cuenta que de Dublín Central, San Eugenio, Santa Rosa y Sud América.

Pero lo sorprendente son los números, que podrían impactar a más de un desprevenido. Por ejemplo: en las tres fechas de Liguilla, la Divisional «B» produjo la venta de 2.059 entradas y por todo concepto la recaudación fue de $ 308.850. Esa suma literalmente se viene a pique por determinados items que hacen a la organización del espectáculo y un hecho que no es menor: el derecho de piso por la utilización del Parque Ernesto Dickinson.

En la primera fecha a las arcas de la Liga por ese concepto: $ 45.255. En la segunda: $ 34.545. En la tercera: $ 28.298. Frente a este tipo de rescate estadístico (de alguna manera lo es), mueren las palabras.

LA AMBULANCIA EN EL ESTADIO

Quien haya asistido a los partidos de la divisional «B», habrá comprobado la contratación del servicio de ambulancia. La unidad en el escenario del Dickinson. Cada fecha implicó a ese nivel nivel, la suma de $ 6.000. Por lo tanto sobre la base de tres fechas, 18 mil pesos invertidos. Pero que no vuelven. El servicio es necesario, pero a los clubes «también nos duele en el alma».

LOS JUECES TAMBIÉN COBRAN

Cuando llega el tiempo de la Liguilla en la divisional que fuese, el incremento se produce en los viáticos a los que acceden los jueces. Ternas o cuaternas, igualmente significan un aspecto no menor a la hora de las deducciones. Por fecha, los jueces ganaron $ 16.220. Solo se trata de multiplicar por tres, para entender porque los clubes que exponen a sus equipos para transformarlos en protagonistas, son definitivamente los que menos se benefician en el plano económico. Igualmente hay que tener en cuenta el servicio 222, el personal de recaudación, las leyes sociales, la caja de auxilio, gastos de papelería, pelotas, etc.

Después de todo para las instituciones no solo es proponer a la hora de jugar, sino padecer a la hora de «hacerse de algún mango». Penuria económica que le dicen.