Los rumores sobre la salud del dirigente norcoreano desatan las conjeturas sobre quién tomaría las riendas del régimen

Los rumores sobre la salud de Kim Jong-un, que han ido creciendo desde que el líder norcoreano no acudiera a los actos de una destacada fiesta nacional el 15 de abril, han alimentado las cábalas sobre su posible sucesión. Y un nombre aparece en casi todas las quinielas: el de su hermana menor y mano derecha, Kim Yo-jong. Cuenta con ventajas obvias. Puede presumir de pureza de sangre. Tiene la absoluta confianza de su hermano. Y conoce desde dentro los círculos de poder. Aunque algunos expertos expresan cautela: los predecesores de Kim Jong-un también se apoyaron durante su mandato en un hermano, que no tuvo un buen final tras la muerte del dirigente, mientras es difícil pensar que una mujer pudiera liderar un régimen tan patriarcal como el norcoreano.

¿Está Kim enfermo? Es la duda que circula desde hace una semana. Este lunes Corea del Sur, el país con más información y credibilidad para contar qué puede pasar en el hermético vecino del norte, ha querido quitarle hierro a la cuestión y el consejero de Seguridad Nacional en Seúl, Moon Chung-in, ha declarado a la cadena de televisión CNN que el líder norcoreano “está vivo y con buen estado de salud”, en la localidad playera de Wonsan desde el 13 de abril. Según los medios norcoreanos, ha enviado un mensaje de agradecimiento a los trabajadores que construyen el gigantesco complejo turístico de Wonsan-Kalma. Pero Kim continúa sin mostrarse al público, lo que impide que se disipen por completo las conjeturas.

La idea de una mujer al frente sería, en principio, complicada. En el régimen pocas mujeres han logrado alcanzar niveles altos en el poder: la viceministra de Relaciones Exteriores, Choe Son Hui, una dura crítica de Estados Unidos, es una de las excepciones más notables.

Los tres dirigentes de la dinastía fundada por Kim Il-sung siempre han sido varones. Pero a la vista no hay hombres disponibles que puedan presumir de llevar la sangre de la dinastía Kim. Se cree que Kim Jong-un tiene un hijo varón, pero demasiado pequeño como para tomar las riendas. El único hermano varón vivo del líder norcoreano, Kim Jong-chul —un entusiasta de la guitarra y de Eric Clapton, según el antiguo número dos de la Embajada norcoreana en Londres y ahora, como desertor, diputado electo en Corea del Sur, Thae Jong-ho—, estaba considerado demasiado “afeminado” por su padre, Kim Jong-il. Y el hermano mayor, Kim Jong-nam, fue asesinado en el aeropuerto de Kuala Lumpur en febrero de 2017, en un acto orquestado por los servicios secretos del Norte. Otros familiares se encuentran en el exilio o alejados de los círculos de poder. Es significativo, quizá, que la última comparecencia en público de Kim Jong-un hasta el momento haya sido para presidir, el día 11, una reunión del Politburó del Partido de los Trabajadores de Corea, la espina dorsal del régimen norcoreano, en la que se confirmó el nombramiento de su hermana como miembro suplente de ese poderoso organismo. La designación confirmaba la relevancia en la primera línea política de esta mujer de 32 años, tras el fiasco el año pasado de la cumbre de Hanói (Vietnam) entre Kim y el presidente de EE UU, Donald Trump.

E.P.M.