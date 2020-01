Rosario Correa es la madre que denuncia la situación irregular.

En Melo no hay CTI pediátrico y le negaron el traslado en ambulancia.

La Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE) inició una investigación de urgencia para saber porqué una mujer con un embarazo de 41 semanas y de alto riesgo tuvo que viajar desde Melo a Montevideo en taxi para poder dar a luz a su hija.

El ginecólogo que la atendió en el Hospital de Melo le dijo que debía viajar de urgencia a Montevideo porque allí no tenían cómo atender su caso.

Rosario Correa contó a Subrayado que cuando en la emergencia pidió que la trasladen en una ambulancia, le dijeron que no había, y que debía esperar hasta el jueves porque este 1º de enero era feriado.

La mujer tuvo que hacer una colecta entre vecinos y familiares y pagó 16.000 pesos un taxi para viajar a la capital esa misma noche. Salió de Melo a la hora 21 con su hermana.

Ya en viaje pararon en Treinta y Tres porque Rosario se sentía muy mal, pero en el Hospital tampoco la pudieron atender y siguió viaje hacia la capital.

Finalmente llegaron a Montevideo, al Hospital Pereira Rossell, donde no podían creer que la hicieron viajar desde Melo en auto, cuando se podría haber solicitado un traslado sanitario a la Fuerza Aérea, sea en helicóptero o en avión.

Maite nació en la madrugada de este miércoles 1º de enero. Pesó 3 kilos 300 gramos y fue la tercera bebé que nació en la maternidad del Pereira este año.

Médicos del Hospital pediátrico monitorean a la pequeña ya que podría tener problemas de salud.

Ahora Rosario y su esposo esperan a que madre e hija se recuperen para volver a su casa en Melo, para lo que necesitarán también una ambulancia que los lleve de vuelta.

Desde ASSE informaron a Subrayado que se inició una investigación de urgencia para aclarar este caso.

El director del Hospital de Melo, Néstor Villalba, dijo que se está recabando la información sobre los procedimientos realizados para determinar cuál fue la falla en el proceso de atención.

ASSE

La investigación administrativa de urgencia que realizó ASSE en el caso de la mujer que tuvo que viajar en taxi desde Melo a Montevideo con un embarazo de 41 semanas indica que no hubo ninguna orden de traslado urgente porque la vida de la madre, Rosario Correa, y su beba no corrían riesgo.

Así lo aseguró la gerenta asistencia del ASSE Gabriela Medina en una conferencia de prensa convocada este jueves de tarde.

Medina aseguró que el ginecólogo que la atendió el 31 de diciembre en el Hospital de Melo indicó que quedara internada para coordinar el traslado a Montevideo el 1º de enero.

La jerarca de ASSE dijo también que no hubo una solicitud de ambulancia por parte del médico para trasladar a Correa, y que si hubiera existido ese pedido se habría realizado con recursos propios del Hospital de Melo o contratando servicios privados.

Medina insistió en la conferencia de prensa que según el reporte del médico que atendió a Correa, dispuso su traslado al Pereira Rossell en Montevideo, pero no de urgencia, y que eso se le explicó a la mujer cuando en la puerta de emergencia del Hospital de Melo pidió una ambulancia para viajar a la capital.

Correa contó el miércoles a Subrayado que como en el Hospital le negaron la ambulancia decidió hacer una colecta y pagar un taxi para viajar a Montevideo en la noche del 31 de diciembre. Pagó 16.000 el taxi.

Leonel Briozzo, jefe del Departamento Médico Obstétrico del Pereira Rossell, dijo en la conferencia de prensa que de la ecografía realizada a la madre no se desprende ningún riesgo para ella o la bebé, más allá de que por estar en la semana 41 de gestación había poco líquido amniótico -lo que es normal a esa altura del embarazo- por lo que se decidió realizar una cesárea.

«No veo ningún motivo en este caso para un traslado de urgencia», dijo Briozzo ante la prensa.

(Fuente: Subrayado)