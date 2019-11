Universitario 42, Ferro Carril 40, Ceibal 38, Salto Uruguay 37, Saladero 32, Gladiador 31, Nacional y Salto Nuevo 28, River Plate y Libertad 22, Deportivo Artigas 21 y Progreso 6. Esa es la clasificación general a nivel de la Divisional «A» a falta de una fecha. En materia de definiciones si del Acumulado se trata, dos partidos resultan básicos: Universitario vs Ceibal y Ferro Carril vs Salto Nuevo. Si gana Universitario a Ceibal, gana el Acumulado. Si pierde Universitario y gana Ferro Carril, el equipo de Ramón Romero se queda con esa distinción.

Pero una opción tampoco es descartable: que Universitario empate y Ferro Carril gane. En ese caso se jugará una final entre ambos el miércoles próximo para resolver quien es primero en el Acumulado, para avanzar a la liguilla eludiendo el riesgo que suponen los play off.