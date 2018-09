La elección del mejor jugador de la cancha en los partidos de la “A”. Una motivación especial para quienes son protagonistas. Desde la organización del espectáculo, la designación de medios periodísticos, entrenadores, etc, para optar por el de mejor respuesta y la entrega del trofeo otorgado por una firma comercial. La hora de EL PUEBLO, para la elección del mejor en Ferro Carril y Nacional, segundo partido de la liguilla en la tarde-noche del domingo. El nombre señalado, no otro que NAHUEL MACHADO. Vicente Massarino del diario de los salteños, captado en la nota gráfica. El talento del volante no fue marco de discusión. Se lo ganó a ley expresa.