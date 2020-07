La definición de la palabra, PACHORRA, no es tan compleja: «Tranquilidad excesiva cuando se desarrolla una actividad».

Parece guardar relación con la actitud de algunos uruguayos, frente a situaciones concretas. En el programa «La hora de los deportes», que se emite por Televisión Nacional Uruguay (TNU), el domingo a la noche, el Director Técnico de Progreso, Leonel Rocco, apuntaba en esa dirección. «Las cosas se hacen tan lentas, que podíamos haber comenzado a practicar por lo menos un mes antes. Uno entiende las precauciones, pero no ese dejar pasar los días».

*********

Todo viene a cuenta ahora del protocolo OFI-AUF. Porque a Salto le importa en materia de selecciones, incluso por la actividad local que puede desplegarse, ya sea a nivel del Consejo Único Juvenil como el Fútbol Femenino. El contenido del protocolo fue revelado el sábado, carilla tras carilla, hasta llegar a las conclusiones. Con esa esa sensación siempre de lentitud exasperante para elaborar, para discernir, para pronunciarse.

Al fin de cuentas, la hora de los pachorrientos, siempre es una hora puntual.

Para ellos, el tiempo no pasa y la vida parece ser, inalterablemente eterna. Infinita.

Los convencidos a ultranza de ese «tiempo al tiempo». Como si ese tiempo retornase alguna vez….como para volver a empezar.