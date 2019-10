Desde los fallos del Tribunal a la decisión de jugar primero la última fecha del Clausura

Los fallos del Tribunal Arbitral impactaron en la tabla de posiciones de la «A». Ceibal se quedó con 38, idéntica suma que Universitario. En el caso de Gladiador, pasó de 32 a 31 desde el momento que hubo quita del punto sumado en la cancha ante River Plate.

El mismo River que ahora registra 22, cuando le restan dos partidos. Seis puntos menos que Nacional y Salto Nuevo que acumulan 28. El Tribunal determinó ganador a Salto Nuevo frente a Ceibal: captura a los tricolores. Uno de los dos, será el séptimo en la tabla general. Claramente: los fallos del Tribunal no pasaron de largo. Abrieron la huella. Mientras los cuestionamientos no faltan desde Ceibal, a quien el Tribunal responsabiliza por los hechos sucedidos en el partido ante Salto Nuevo. Apunta a un sector de su hinchada y a las actitudes del jugador Christian Cavani.

¿QUÉ CAMBIÓ EN SIETE DÍAS?

El lunes de la semana pasada, delegados y neutrales optaron por jugar primero los tres partidos atrasados (River Plate-Universitario; Ceibal-Ferro Carril y Universitario-Ferro Carril), para luego afrontar la última fecha, «para que todos lleguen en igualdad de condiciones en materia de partidos jugados».

Este lunes antes del Consejo Superior, el encuentro de delegados y neutrales se produjo a puertas cerradas. Cuando despuntó la sesión, la resolución había sido adoptada, con un cambio radical en el criterio: primero la disputa de la última fecha del Clausura y tras ello, los tres partidos atrasados.

En ese encuentro a puertas cerradas, ¿qué factores incidieron para que el objetivo se replanteará? Al fin de cuentas, ¿qué es lo reglamentario?: los partidos atrasados al final de rueda, ¿o pueden disputarse antes, en la medida que el Consejo lo resuelva?

El hecho es que en el Consejo no se explicitó sobre las razones. Se cambió y se cambió. Ningún delegado estableció postura contraria. De hecho, todos avalaron la nueva decisión.

EL MAL TUFILLO

Pero lo apuntado, se puede enmarcar en cuestiones deportivas. La gravedad en tanto surge de las consecuencias del fallo del Tribunal y sobre todo, el hecho que el viento no se llevó: si la nota ampliatoria de la terna encabezada por Fernando Samit, debió ser derivada al Tribunal Arbitral. Ceibal reclamó su rechazo a esa opción, porque agregaba elementos nuevos, en relación a las denuncias estampadas en el formulario. Hubo equilibrio en los votos, por lo que el presidente Juan Ramón Guarino, fue quien debió optar. Y optó.

Por eso la nota ampliatoria de la terna concluyó en el Tribunal.

Y ahora que pasó lo que pasó, Ceibal rescata de la memoria aquella situación y no hace menos que apuntar los cañones a Guarino. Desde sus tiendas no faltan énfasis en cuestiones políticos-partidarias. Las acusaciones se van acumulando. Van dinamitando la escena.

¿LA LÓGICA ARRINCONADA?

Nunca como esta vez de años a esta parte, los fallos del Tribunal generan tanto estiletazo argumental. Mientras Ceibal acusa a dos manos o las que fuesen necesarias.

A su vez la variante de última, jugar primero la 11ª fecha y después los atrasados, amplía el caldo de cultivo de la especulación. Porque River Plate por ejemplo, puede llegar al partido del miércoles de la semana próxima ante Universitario, ya vacío de chance.

Los sacudones en las redes sociales, los enjuciamientos a cal y canto. El ataque a la moral y la ética de algunos dirigentes. La palabra «acomodo» que se filtra en los corrillos del fútbol. Penoso al cabo que todo suceda cuando va concluyendo la temporada. Cabe preguntarse si la temporada local merece esta hora negra. ¿No lo es, acaso?