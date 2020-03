Nada confirmado, sí están las condiciones el campeonato retornaría en mayo

Sin dudas la del presidente de la FUBB Ricardo Vairo, fue una de las palabras más buscadas y esperadas en los últimos días, el principal de la FUB B se expresó previo a lo que serán las reuniones, con los clubes y los neutrales, y definió el panorama el panorama como «una incertidumbre» y se manejan dos opciones hasta al momento, esperar o suspensión.

Lo primero que expresó fue: «Hemos tenido días movidos, ahora sin dudas tenemos que empezar a tomar decisiones ante este panorama de incertidumbre». Desde hace ya tres días comenzaron las reuniones de los dirigentes con los neutrales a fin de tratar varios temas.

En los últimos días se dieron a conocer las noticias que varios de los equipos ya liberaron a sus fichas extranjeras, tanto por el tema económico como por el cierre de fronteras: «Hay equipos que están liberando extranjero, no quiere decir ello que esos equipos no quieran continuar la LUB». Además, agregó: «Las decisiones que ha tomado el gobierno no son definitivas, por ello el panorama que maneja es de incertidumbre»

Se manejan dos posibilidades claras sobre el futuro de la competencia, y el presidente Vairo expresaba decía sobre ello: «Son dos opciones, se corta acá la Liga o tomamos un día cero, si se soluciona se continúa, de lo contrario se finaliza. La LUB con todo esto pierde su atractivo, la decisión que tomemos tiene que asegurarnos que los clubes puedan afrontar los perjuicios económicos que esto conlleva»

Sobre un posible regreso a mediados de abril dijo: «Si la actividad continua luego de Semana Santa, recién allí se retornaría a los entrenamientos. No sabemos si los extranjeros podrán volver en su momento, si vuelven y deben ingresar en cuarentena».

Para finalizar el presidente exclamó: «Estamos a seis meses de comenzar una nueva Liga, no debemos hipotecar a los clubes a terminar y arrancar de nuevo en tres meses, es mucho lo que se debe analizar».