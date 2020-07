El abuelo se fue con su nieto a Montevideo. Después de todo, el fin de una persona responsable desde el momento que Adrián suma 17 años. Es menor de edad.

Ahora, es un habitante más en la casa de un familiar directo. Desde la humana generosidad de la tía, el aguante que no falta para sostener la ilusión.

La ilusión de ADRIÁN VILLEGAS apunta a mañana lunes, porque tendrá que presentarse en los entrenamiento de MONTEVIDEO CITY TORQUE.

Es seguro que se tratará del área juvenil, para que el volante salteño de Hindú y de la vigente selección juvenil de Salto en el Campeonato del Interior, pueda ir exponiendo aptitudes.

Los últimos días en la capital, como para no resignar sesiones a partir de él y bajo la mira de quien realizó las gestiones para «tener esta chance. En los últimos días me fui moviendo en un sector que está bien frente al estadio Centenario. No deja de ser una emoción especial, por todo lo que encierra la historia del Centenario. Es mirarlo y seguir con lo mío, para llegar al lunes en las mejores condiciones posibles»

LA VÍA LIBRE DE HINDÚ Y

TRABA REGLAMENTARIA

En ediciones pasadas de EL PUEBLO, una manera de ponerle acento informativo al caso de Adrián, porque es jugador de la Sub 17 de Salto, hasta la conclusión del Torneo del Interior, o por lo menos la participación «naranjera».

«Se que no puedo pedir pase, porque existe un reglamento y que hay que cumplir. Reconozco también que lo mío es en este tiempo, para poder responder, quedar registrado y a comienzo del año que viene ser uno más. En Torque o en el equipo que sea. Tengo 17 años. No soy ni tan gurí ni llegué a los 24 o 25. Por lo tanto es una edad intermedia. Creo que es ideal para dar el salto y medir lo mío. Es un medio más exigente y quiero ver si es posible quedarme.

Soy jugador de Hindú y con el club no tengo problemas para sacar el pase y tener la chance. Después se verá. Pero como punto de partida tengo la tranquilidad que en Hindú no me complican. No deja de ser una ventaja, que desde ya valoro».

NACIENDO AL FÚTBOL EN

EL SUR DE SALTO NUEVO

Las condiciones que a Adrián Villegas no le falta.

Creativo para que el fútbol gane espacios de mitad de cancha hacia arriba. Tampoco es de los que se aparta de la misión de sumarse al operativo de recuperación de pelota.

En esa zona esencial del medio campo no le faltará ida y vuelta. Simplemente que lo tiene. Mientras el ayer se va planteando desde la evocación.

«Empecé a jugar al Baby Fútbol en Salto Nuevo, entre los 8 y los 11 años. Hasta que llego a Peñarol, cuando tenía 12 años y fuimos campeones en esa categoría. Después en Hindú. Este es el quinto año, pero además se fue dando esto de jugar en selecciones juveniles. Es una manera de jugar en otras canchas y alimentar la experiencia.

Estoy en Montevideo con la ilusión que no me falta y tengo. Se que Torque es una institución especial, que se fijan en todo a nivel de jugador, antes de ser integrado y que el que llega tiene que ser responsable en lo que debe hacer en beneficio del equipo, del club. Vengo sabiendo qué es Torque».

Los 17 años de Adrián Villegas. El de Hindú y la selección Sub 17.

Mañana es el día.

No será un día más.

Será un día especial en el calendario de este mes de julio en tránsito.

Más allá «de este frío que hace aquí, pero no le aflojo», una ilusión se va haciendo fuerte y vital. Sale del corazón. Y se expone a las decisiones futuras.

Pero el sabe de qué se trata este tiempo. Es algo más que una aventura.

Un sentir que puede. Y va queriendo.

-ELEAZAR JOSÉ SILVA-