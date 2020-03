Cursos de Entrenadores de Fútbol en Salto. Con el Profesor Sergio Rechac.

«Los cursos de Entrenadores de fútbol se hacían en Salto muy esporádicamente hasta el año 2013 aproximadamente. A partir de ahí ASEF (Asociación Salteña de Entrenadores de Fútbol) hace las gestiones a través de OFI y comienzan a realizarse en Salto de manera más organizada e ininterrumpida hasta el día de hoy. Quien estaba a cargo de la Coordinación de los Cursos en aquel entonces era el Prof. José Luis Masci quien encauzó ésta tarea con responsabilidad, entusiasmo y profesionalidad, aspectos que siempre lo caracterizaron. Lamentablemente después de sufrir un quebranto de salud importante y estando dichos cursos en marcha, es que se me propone suplantarlo».

************

Los años del Prof. SERGIO RECHAC, en los devenires del fútbol y su vocacional sentido de la evolución, del aprendizaje. Un pertinaz siempre en esa dirección. Porque además Sergio, no se aparta de esa línea de pensamiento, que se trasforma en práctica, con sus múltiples afluentes. Por eso será que ese mismo paso del tiempo, no va siendo menos que testigo de una búsqueda a sol y sombra. La Preparación Física es envolvente, dinámica, generadora de conceptos, mientras este rol de liderar los Cursos para Directores Técnicos, a la medida de quien tiene en claro la inexcusable verdad del conocimiento.

***********

LOS DE ANTES Y LOS DE AHORA

«Los cursos han cambiado sustancialmente, ya que hasta el año 2015 la elaboración de los mismos estaban a cargo de OFI quien determinaba los programas, las cargas horarias, etc. ..y estaban divididos en 3 Módulos (de un año de duración cada uno) que debían cumplirse en su totalidad para obtener el título de Entrenador.

A partir del 2016 se pone en marcha un nuevo sistema de cursos buscando homogenizar la obtención de habilitaciones para dirigir en distintos niveles en todas las Federaciones y Asociaciones Nacionales, ya que también habían cursos dictados por ISEF, Asociación Cristiana de Jóvenes Montevideo y otros Institutos privados.

Es a partir de ahí que se determinó que todos los cursos de Entrenadores de Fútbol en el Uruguay serán los originados en FIFA, que se proyectan a través de la CONMEBOL para toda América y son realizados por convenio con la AUF, ITP- AUDEF (Instituto Técnico Profesional – Asociación Uruguaya de Entrenadores de Fútbol) y OFI.

Este nuevo sistema se basa en la obtención de LICENCIAS. Licencia C: prepara para trabajar en Fútbol Infantil de 6 a 13 años. Licencia B: prepara para trabajar en Fútbol Amateur; OFI, LUD (Ligas Universitaria de Deportes), Colegios, Clubes deportivos, etc. Licencia A: prepara para trabajar en Fútbol Profesional en categorías Juveniles o ayudante de campo de Primera División Profesional. Licencia PRO: prepara para trabajar en Fútbol Profesional de alto nivel en el país y en el exterior.

-ELEAZAR JOSÉ SILVA-