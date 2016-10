En calle Artigas y Juan Carlos Gómez, ocurrió un siniestro de tránsito, protagonizado por la camioneta Volkswagen Saveiro, matrícula MAC 1316, conducida por un hombre mayor, quien circulaba por calle Juan Carlos Gómez con dirección al sur y al llegar a la intersección con calle Artigas, el semáforo lo habilitó, continuando la marcha, cuando observó que se aproximaba un motonetista que transitaba por esta última al oeste, levantando la rueda y cruzando en rojo, por lo que hizo una maniobra para esquivarlo y debido a la proximidad, no pudo evitar la colisión con un automóvil estacionado.

Al parecer, este colisionó a un vehículo Volkswagen Fusca, que se encontraba adelante. Agregó que, a raíz de eso, embistió a un peatón que cruzaba la calle de este a oeste detrás de un automóvil. Se le realizó la correspondiente prueba de espirometría, la que arrojó resultado negativo. Por otra parte, el conductor de la motocicleta expresó que, circulaba en el birrodado marca Winner modelo 125, sin chapa matrícula, por calle Artigas al oeste, con casco colocado, y antes de llegar a Juan Carlos Gómez, levantó su rueda delantera, lo cual, al cruzar la intersección con el semáforo en color verde, una camioneta que lo hacía por la misma arteria, lo colisionó, cayendo al pavimento y resultando politraumatizado leve.

Realizada la prueba de espirometría, dio resultado negativo. Averiguado el peatón al respecto, manifestó no recordar nada de lo sucedido, resultando politraumatizado con T/E/C con pérdida de conocimiento pasando a tomógrafo. En tanto, un testigo expresó que, dejó su auto marca Volkswagen modelo Fusca, matrícula HAS120, estacionado junto al cordón este en calle Juan Carlos Gómez entre calle Artigas y Rivera, cuando le comunicaron que habían colisionado su auto, el que a su vez colisionó a un Peugeot modelo 309, matrícula MAD3908, que estaba estacionado, propiedad del peatón lesionado.

Otro testigo manifestó que, circulaba en su vehículo por calle Artigas al oeste, y antes de llegar a Juan Carlos Gómez, una moto que venía en su misma dirección, lo rebasó por su derecha y en la esquina levantó la rueda delantera, cruzando el semáforo en rojo y una camioneta que lo hacía por Juan Carlos Gómez al sur, cruzó la intersección con luz verde, no pudiendo evitar colisionar con el mismo; a raíz de la colisión, la camioneta subió la vereda, colisionando un auto estacionado, a lo cual detiene su marcha y prestó asistencia a los lesionados.

Consultado el Juez Actuante, dispuso: “Forense a los lesionados, antecedentes, entrega de vehículos y la moto pasar a la IMS”. Intervino Brigada de Transito.

CHOQUE ENTRE UN ÓMNIBUS Y UNA MOTO

En calle Barsil y Soca ocurrió un siniestro de tánsito, protagonizado por un ómnibus marca Mercedes Benz, modelo 915-425, matrícula HIM 207, conducido por un hombre mayor, quien circulaba por calle Brasil al este, trasladando pasajeros a una marcha suave, cuando al llegar a la intersección con calle Soca, el semáforo lo habilitó, comenzando el cruce, donde fue colisionado en su lateral derecho, por una moto que circulaba sin luz, cuyo conductor cayó al pavimento, prestándole asistencia.

Se le realizó la prueba de espirometría con resultado negativo. Por otra parte, la moto Yumbo modelo Max, matrícula HKE 113, conducida por un hombre mayor, quien circulaba por calle Soca al norte, al llegar a la intersección con calle Brasil, no puso atención al semáforo, continuando la marcha, colisionando con un ómnibus de transporte público, que circulaba por esta última al este, cayendo al pavimento y resultando politraumatizado leve, quedando en el lugar.

Se le realizó prueba de espirometría con resultado negativo. Consultado el Juez de Turno, dispuso: “Se da por enterado y órbita policial”. Intervino Brigada de Tránsito.

VUELCO DE AUTOMÓVIL EN RUTA 31

Personal policial concurrió en la mañana de ayer, a Ruta Nacional Nº 31, kilómetro 59, donde se constató el vuelco de un auto marca Chevrolet Aveo, encontrándose en el lugar a un hombre mayor de edad, conductor del vehículo, quien manifestó no tener lesiones, negándose a recibir asistencia médica.

Consultado sobre lo sucedido, manifestó que se dirigía hacia la ciudad de Salto y al llegar al lugar del hecho, perdió el dominio del vehículo, debido a un desperfecto en uno de los neumáticos, yéndose hacia la faja natural lado sur, volcando el vehículo. Realizada la correspondiente prueba de espirometría, dio resultado cero. Intervino Seccional 9na.

IBA COMO ACOMPAÑANTE

Y RESULTÓ LESIONADA

En la mañana de ayer, en la intersección de calles Lavalleja y Cervantes, ocurrió un siniestro de tránsito protagonizado por un auto marca Nissan Versa, conducido por un hombre, el cual circulaba por calle Cervantes con dirección al este y una moto marca Yumbo Shark, conducida también por un masculino mayor de edad, quien circulaba por calle Lavalleja con dirección al sur, llevando como acompañante a una mujer, la que resultó lesionada, siendo asistida en el nosocomio local, donde se le diagnosticó: “politraumatizada leve, herida cortante en miembro inferior izquierdo”.

Las pruebas de espirometría realizadas, arrojaron resultados cero. Intervino Brigada de Tránsito.

DOS MOTOS COLISIONARON,

RETIRÁNDOSE DEL LUGAR UNO

DE LOS ACCIDENTADOS

Dos birrodados protagonizaron en la tarde de ayer, un siniestro de tránsito en la intersección de Julio Delgado y Charrúa, donde uno de los involucrados se retiró del lugar, el cual circulaba por calle Charrúa con dirección al este; en tanto el otro vehículo, se trata de una moto marca Winner Biz, conducida por un masculino mayor de edad, quien circulaba por Julio Delgado con dirección al sur, resultando lesionado, siendo asistido en el Hospital Departamental de Salto local, cuyo diagnóstico fue: “politraumatizado leve, paso a domicilio”.

La espirometría dio cero. Intervino Brigada de Tránsito.