Agó Páez Vilaró – artista plástica

Mercedes (Agó) Páez Vilaró nació en Montevideo el 10 de diciembre de 1954, desde muy temprana edad e influenciada por su padre, el artista Carlos Páez Vilaró, supo que ese era su camino, y así siendo apenas adolescente inició su carrera, la cual está incorporada a su vida, es parte de la misma. « De repente puedo tener entusiasmo por otras cosas, pero mis lápices, mis colores, mis pinceles me acompañan día y noche».

En nuestra sección Al Dorso compartimos hoy algunos aspectos de su vida.

¿Cuándo supo que tenía vocación para ser artista?

Desde niña siempre me encantó dibujar y pintar con papá en su atelier, pero siempre me di cuenta que quería ser artista, y él, como notó que tenía facilidades motivó mucho el arte en mi vida. Yo diría que él fue mi gran maestro, y luego tuve la oportunidad de tener muchos maestros de pintura y dibujo, pero al vivir en una familia de artistas es como que todo se potencia.

Independientemente de la influencia que tuvo de su padre, nació con talento para desarrollarse como artista

Sí, de sus seis hijos soy la única pintora; uno se pregunta, por qué unos sí y otros no, pero también sucede en una familia de abogados, sale uno o no sale ninguno por más que los padres quisieran que todos fueran, pero es lo que cada uno va sintiendo.

Cuándo se destacó su primer obra

Mi primer muestra de pintura fue en Casa Pueblo cuando yo tenía 16 años, hice una exposición para mostrar mis cuadros, para mí, fue súper emocionante porque mostrar los cuadros por primera vez, cuando era relativamente chica y en Casa Pueblo, colgamos todos los cuadros en las terrazas, invitamos a los amigos a compartir una puesta de sol y para mí eso marcó mi vida. También desde temprana edad acompañaba a papá que exponía en todos lados del mundo y viajaba mucho, él me invitaba y lo acompañé en muchos lugares, como por ejemplo en Córdoba cuando tenía 18 años, es decir que mi carrera empezó temprano tanto de pintar como de exponer mis obras de arte.

A propósito de Casa Pueblo, usted participó en su creación…

Cuando mi padre compró Punta Ballena, éramos chicos, yo tendría 5 años, en ese entonces no había nada en Punta Ballena y nosotros la vimos crecer, primero era una pequeña casita de madera que se llamaba «La Pionera», y luego se fue transformando, en la medida que papá viajaba y se inspiraba, él decía que Casa Pueblo era una escultura para vivir, que él iba a vivir dentro de una escultura, entonces ayudamos a construirla, se fue haciendo de a poco, y duró toda la vida de papá, porque él murió a los 90 años y seguía construyendo, agregándole cosas, no le gustaba algo y lo cambiaba, siempre estaba en plena construcción.

Trabaja mucho con mandalas…

Estudié muchas técnicas y a través de mi búsqueda espiritual, descubrí esta técnica de los mandalas que es milenaria, y la impuse en Uruguay. Cuando empecé a trabajar con los mandalas, acá nadie los conocía, a pesar de que son milenarios, pero impuse esa técnica en Uruguay a través de las escuelas, de los talleres, seminarios, voy recorriendo el Uruguay impartiendo esta técnica que es maravillosa, que más allá de pintar, lo puede hacer cualquier persona.

Más allá del talento, siempre continuó estudiando y perfeccionándose

Sí, porque la técnica es una cosa, podemos aprender a cocinar, o a ser carpinteros, la técnica la podemos a prender y cualquiera puede hacerlo, lo más difícil es la inspiración, es decir; tu podes tener una técnica maravillosa pero no tener inspiración, que es lo que hace diferente una obra.

Por eso hay gente que pinta divino, que es idéntico, perfecto, pero que al final no te dice nada, pero de repente ves unos manchones y te llama la mucho atención; dices esto realmente me conmueve y no sabes por qué; eso es cuando la pintura tiene alma.

¿Tiene una obra favorita?

No tengo una favorita, sino que cada vez que uno logra conectar con lo más espiritual y lo más elevado, realizas algo que es sublime, que sentís que ‘en realidad no lo hice yo’, que alguien lo hizo a través de mí entonces te sorprendes, por eso no puedo decir que sea una sola obra, sino que hay muchas que me han dejado impactada, no porque las hice yo, sino porque alguien las hizo a través de mi, y a ese alguien yo le llamo ‘ser superior’, Dios, energía, lo que cada uno quiera creer.

¿Ha tenido pedidos especiales?

Hay personas que me piden que pinte en determinados colores, pero prefiero que nadie me encargue, porque es como que te limitan. Es difícil, porque en realidad uno va creando lo que va sintiendo, entonces me parece que lo mejor es que yo pueda hacer mis cuadros y después las personas elijan lo que les gusta.

¿Cómo es su día a día?

A mí me gusta mucho la naturaleza, entonces lo primero que hago es salir a caminar con los perros todos los días, es una rutina que tengo desde hace muchos años, tomar mate, y de ahí comienzo a organizar mi día que, muchas veces pasa por crear alguna obra, ahora estoy terminando de hacer un libro de dibujos, también me gusta mucho la construcción, estoy reformando una casita en Villa Serrana, eso también lo aprendí de mi padre, toda la vida vivimos con obreros dentro de la casa, de manera que es parte de nuestra vida, aprendí mucho a crear y pintar las casas, transformarlas.

Lo que más me gusta es crear en todas sus manifestaciones, me encantaría cantar (se ríe), pero no soy buena para el canto.

¿Tiene sueños por cumplir?

Gracias a Dios uno de mis sueños era hacer el camino de Santiago que lo pude realizar cuatro veces, después realicé el camino en Uruguay que se llama Camino al Interior del Uruguay que es como si fuera un camino de Santiago que recorre todo el Uruguay a pie, sería un sueño verlo completo al camino, lo voy marcando, todavía no terminé, capaz que ese sería un sueño, pero en realidad todo lo que me prepongo o deseo, trato de realizarlo.

Hoy por: Sara Ferreira