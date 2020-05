Por: INIA La Estanzuela

¿Por qué se da la intoxicación por nitratos?

Cuando un rumiante ingiere los nitratos de una pastura/verdeo, estos son transformados en otra sustancia llamada nitritos, la cual es convertida por los microorganismos del rumen en amoniaco. Lo que sucede cuando un animal ingiere altas cantidades de nitrato es que se ve superada la capacidad ruminal de convertir los nitritos en amoniaco, acumulándose el nitrito en la sangre, provocando la intoxicación. Por lo tanto, lo cierto es que es una intoxicación por nitritos.

¿Qué consecuencias

tiene esta acumulación de nitritos en sangre?

Lo nitritos producen que la hemoglobina presente en los glóbulos rojos (transportadores de oxígeno desde los pulmones a los tejidos) se convierta en metahemoglobina (que no tiene capacidad de transportar oxígeno), por lo que la sangre pierde la capacidad de oxigenarse, y en consecuencia no llega oxígeno a los tejidos, lo que termina provocando hipoxia/anoxia y muerte de bovinos y ovinos.

Cuando los niveles de nitratos en las plantas son muy altos, el proceso es muy rápido, siendo los síntomas característicos la decoloración amarronada o azulada (cianosis) de las membranas mucosas, que se condice con una decoloración amarronada de la sangre, junto con síntomas respiratorios (disnea, aumento de la frecuencia respiratoria). Dada la rapidez del proceso, los animales pueden encontrarse muertos sin previa apreciación de signos clínicos. Sin embargo, con exposición a niveles moderados de nitratos por varios días o semanas, pueden ocurrir pérdidas productivas y reproductivas importantes, sin llegar a la muerte, por ejemplo, abortos, nacimiento de crías débiles, disminución de la ganancia de peso y disminución de la producción de leche.

¿Cuándo pueden los animales ingerir concentraciones peligrosas de nitratos?

El origen de esta intoxicación se debe a una excesiva acumulación de nitratos en los forrajes, particularmente verdeos, y malezas, que ocurre cuando la absorción desde el suelo es superior a la posibilidad que tienen las plantas de sintetizarlos y convertirlos en proteínas. Los altos niveles de nitratos en el suelo pueden deberse a fertilizaciones nitrogenadas recientes, agregados de estiércol, cultivos estresados por falta de sol y excesos de frío, y a déficit hídrico prolongado (sequía).

Los nitratos pueden acumularse prácticamente en cualquier forraje, siendo más común en las gramíneas que en las leguminosas, pudiendo ocurrir incluso en malezas. Su concentración es normalmente mayor en tallos que en hojas. Por lo tanto, los animales que pastorean estos tipos de alimentos están expuestos a un mayor riesgo de intoxicarse. Por otro lado, no debe ignorarse el agua de bebida como fuente de nitratos que pueda contribuir a la intoxicación. Esto último, es principalmente riesgoso en vacas lecheras de alta producción, que pueden llegar a consumos de agua mayores a los 110 litros diarios.

Una posible pauta de acumulación de nitratos en el forraje es su color. Los tonos de verde azulados son la primera señal de advertencia. A esta condición le deberíamos sumar la historia de la chacra, ya que el uso de herbicidas o los barbechos prolongados, particularmente en verano, también pueden favorecer la acumulación.

¿Qué hacer ante la sospecha de altos niveles de nitratos?

Por un lado, es importante monitorear los forrajes. Ante la sospecha de altos niveles de nitratos se debería muestrear el forraje para ser analizado en laboratorios que ofrezcan este servicio, como el de INIA La Estanzuela.

En caso de encontrarse concentraciones peligrosas, se podrá actuar en consecuencia y adoptar medidas de manejo para prevenir la intoxicación. La muestra para enviar al laboratorio debe ser un pool de muestras de varios puntos representativos de la chacra. El corte del forraje debería simular el bocado de la especie y categoría del rumiante con que se pretenda pastorear el lote. La muestra debe guardarse en una bolsa y enviarse inmediatamente al laboratorio, si el muestreo se realiza en días muy calurosos, es recomendable refrigerarla. Por otro lado, es importante monitorear los animales, ya que, en el caso de ocurrir altos niveles de nitratos en el forraje, la muerte puede ser muy rápida (en pocos minutos a horas), no dando tiempo a tomar medidas preventivas o curativas. Los primeros síntomas que se pueden apreciar son: respiración acelerada, temblores, incoordinación, color gris amarronado de las mucosas en lugar de su típico rosado. Esta misma decoloración puede observarse en la sangre de los animales que mueren por intoxicación por nitratos.

Medidas para prevenir la intoxicación por nitratos

(ninguna de estas medidas por sí sola impide la intoxicación)

Realizar una buena adaptación de los animales al forraje, aumentando las horas de pastoreo paulatinamente. Los microorganismos ruminales desarrollan cierta adaptación a metabolizar forrajes con altos niveles de nitratos.

Diluir alimentos que contengan alta concentración de nitratos con otros de baja concentración, por ejemplo, pastorear en franjas chicas y suplementar con alimentos de bajo contenido de nitratos en el mismo potrero (heno, ensilaje, grano).

La suplementación con granos favorece el pasaje de nitratos a formas de nitrógeno no tóxico por una mayor actividad ruminal. Esto ocurre mayormente con granos que contienen carbohidratos de alta solubilidad en el rumen (cebada, trigo, etc.).

No usar fuentes proteicas de alta solubilidad (harina de soja, algodón) en rumen en la dieta de los animales.

No pastorear enseguida de una lluvia luego de un periodo de sequía (esperar 5 a 7 días).

Normalmente el contenido de nitrato es menor en las hojas que en los tallos de los forrajes, por lo que es conveniente pastorear con bajas cargas de animales y durante un tiempo restringido, para que seleccionen las hojas, limitando el consumo de tallos.

Una fuente de agua fresca y de buena calidad diluye la concentración de nitrato, y, por lo tanto, el potencial de toxicidad. Hay que considerar que hay aguas que contienen altos niveles de nitratos, por lo que se recomienda analizarla para confirmar que no aporta a un incremento de los nitratos en la dieta.

En condiciones de frío el ganado es más susceptible.

El ganado con hambre es más susceptible, suministrar alimentos de bajo contenido de nitratos antes de entrar a pastorear, en lo posible pastorear de tardecita cuando los rumiantes bajan la tasa de consumo.

El ganado flaco, en mal estado o con problemas respiratorios, es más susceptible.

Ensilar el forraje baja los niveles de nitratos sustancialmente (30 a 50%) a través de la actividad microbiana en el proceso de ensilado. Igualmente se recomienda analizar el ensilaje antes de suministrarlo al ganado.

Cortar y dar el forraje fresco no disminuye los riesgos, pero facilita diluir la concentración de la dieta.

Realizar análisis de suelo cuando se sospeche de la presencia de altos niveles de nitrato, particularmente antes de la siembra. En caso de presentar valores altos, no realizar fertilizaciones nitrogenadas.

Suelos ácidos o deficientes en fósforo, azufre o molibdeno, también pueden predisponer la acumulación de nitratos.

Tratamiento de animales que presentan sintomatología

Consulte cuanto antes a su veterinario, ya que existen otras enfermedades con síntomas similares a la intoxicación por nitratos. El tratamiento es relativamente sencillo y eficaz, se trata de suministrar por vía intravenosa lenta azul de metileno en dosis de 1 a 2 mg/kg de peso vivo en una solución al 1%.

Ante la menor sospecha de altos contenidos de nitratos realice análisis de laboratorio.

Consulte a su asesor técnico sobre la interpretación de resultados y mediadas a tomar.