Buenos Aires, 21 abr (EFE).- La Justicia de la ciudad de Buenos Aires definió inconstitucional la medida que obligaba a los mayores de 70 años a comunicarse con el Gobierno capitalino antes de salir a la calle en medio de la cuarentena obligatoria que rige en el país por la pandemia del nuevo coronavirus.

«La imposición a todo adulto mayor de 70 años de edad, de la necesidad de comunicarse con el servicio de atención ciudadana al número 147, previamente a hacer uso de la posibilidad de realizar desplazamientos mínimos e indispensables (…), resulta una exigencia más gravosa para ese colectivo de personas, que para el resto de la población», destacó en el fallo el juez Lisandro Fastman. El magistrado se remitió al «principio de igualdad» para dictaminar la inconstitucionalidad de una medida que «importa una discriminación en razón de la edad, que vulnera los derechos y las garantías del grupo etario al cual se encuentra destinada, al imponer una exigencia mayor y distintiva del resto de la población». Fuentes oficiales confirmaron este martes a Efe que, tras conocer la decisión judicial, el servicio telefónico habilitado para que los ancianos comuniquen su intención de salir «queda como una ayuda para los adultos mayores» y no como una restricción. Además, el vicealcalde de la ciudad, Diego Santilli, afirmó que el Ejecutivo local no recurrirá el fallo y reconoció errores en la forma de comunicar la medida. «Nos faltó claridad a la hora de la comunicación de la medida, eso quizás hirió algún sentimiento pero no es el objetivo. El objetivo fue sanitarista y no de coartar la libertad de nadie», afirmo en diálogo con Radio La Red. El pasado viernes, el alcalde de la ciudad, Horacio Rodríguez Larreta, detalló una medida que desde su inicio fue polémica y que definió como una petición de comunicación a los mayores de 70 años en base a su pertenencia al grupo de mayor riesgo por la COVID-19. «Vamos a pedirles hoy a los adultos mayores que antes de salir hagan un contacto previo con el Gobierno de la ciudad para ver si no podemos nosotros solucionarle el problema por el cual tiene que salir. No buscamos prohibir a nadie, lo que buscamos es ayudarlos», indicó Rodríguez Larreta. El país suramericano se encuentra bajo un aislamiento social obligatorio desde el pasado 20 de marzo que se mantendrá, al menos, hasta el próximo día 26.