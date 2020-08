El atroz hecho ocurrió el pasado mes de julio

La víctima fue encontrada maniatada de pies y manos, con un trapo en la boca, y registraba golpes y quemaduras en parte de su cuerpo el pasado 23 de julio en su finca ubicada en calle Julio Delgado entre Agraciada y 19 de Abril.

La mujer que ayudaba al fallecido con las tareas del hogar lo encontró maniatado de pies y manos con un trapo en la boca.

La víctima presentaba varios golpes y también parte de su cuerpo quemado, pero se presumió que la causa de muerte fue a raíz de los golpes recibidos.

Tras una intensa investigación que llevó, incluso, a que se efectuara un allanamiento en el edificio del ex hotel Biasetti, en procura del o los posibles autores, días atrás se detuvo a un individuo quien fue puesto a disposición de la Justicia.

«Culminada las actuaciones en sede penal, el Juzgado Letrado de Primera Instancia en lo Penal y Adolescentes de Octavo Turno, mediante oficio resuelve lo siguiente:

«Este Juzgado Letrado de Primera Instancia en lo Penal y de Adolescentes de Octavo Turno de Salto en autos caratulados: «Prueba Anticipada y/o Diligencia Preparatoria», Libra el presente a los efectos de comunicar que por Auto de Formalización del día de la fecha se tuvo por formalizada la investigación seguida por Fiscalía Letrada Departamental de Salto de Primer Turno contra C. S. C. V. por la presunta comisión de un delito de homicidio especialmente agravado y muy especialmente agravado, en concurso en régimen de reiteración real con un delito de incendio especialmente agravado en calidad de autor y por Decreto del día de la fecha se dispuso lo que a continuación se transcribe: «DISPONESE LA MEDIDA CAUTELAR PRIVATIVA DE LIBERTAD (PRISIÓN PREVENTIVA POR EL PLAZO DE 180 DIAS) LA CUAL VENCE EL 20/02/2021. Salvo disposición en contrario de la sede».

Daños

Una vez finalizadas las actuaciones en sede Judicial, mediante Oficio del Juzgado Letrado de Primera Instancia en lo Penal y de Adolescentes de Cuarto Turno de Salto, se libra el presente a los efectos de comunicar que por Resolución N° 2963/2020 del día de la fecha se dispuso:

«De acuerdo a lo solicitado por la Fiscalía al amparo de lo solicitado por el art. 222 del NCPP se disponen las medidas limitativas de la libertad por un plazo de noventa días las que vencerán en forma automática el día 24/11/2020 a la hora 18:00 el Indagado accede a las siguientes obligaciones: fijar domicilio ante la Sede y Fiscalía cumpliendo con el denunciado en autos, teniendo además la carga de comunicar al Fiscal cualquier inconveniente, causa de fuerza mayor o caso fortuito que dificulte o impida el cumplimiento del acuerdo. Se dispone el cese de detención del detenido».

Medidas cautelares

por desacato

Culminadas las actuaciones en el Juzgado Letrado de Primera Instancia en lo Penal y de Adolescentes de Cuarto Turno, se dispuso: «a G.J.H.M., obligación de fijar domicilio ante la Sede y no modificarlo sin dar inmediato conocimiento al Tribunal y la prohibición de concurrir a la estación de servicio y comercio del hecho por el término de treinta (30) días que vencen en forma automática el día 23 de setiembre de 2020 la hora 18:00».